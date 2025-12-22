Thủ tướng: Đại hội Thi đua yêu nước phải lan tỏa tinh thần yêu nước của toàn dân tộc

Chiều 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2025 tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/12.

Tham dự phiên họp có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan.

Tại phiên họp, Hội đồng tiến hành rà soát tổng thể các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; xem xét cho chủ trương về việc xét tặng danh hiệu “Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân,” “Anh hùng Lao động” cho các tập thể, cá nhân để tôn vinh tại Đại hội.

Phiên họp đánh giá đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI về cơ bản được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra về báo cáo kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2021-2025), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030; xây dựng kịch bản chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến, tôn vinh, biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức; xây dựng và chuẩn bị các điều kiện hậu cần, an ninh phục vụ Đại hội, phương án bố trí ăn nghỉ, đi lại của các đại biểu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Ban Tổ chức, các Tiểu ban của Đại hội và các cơ quan liên quan, nhất là Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng và của Ban Tổ chức Đại hội đã nỗ lực, quyết tâm tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Ban Tổ chức Đại hội và ý kiến của các đại biểu, nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng nêu rõ tinh thần tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI phải đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua - một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo.

Do đó, báo cáo tại Đại hội phải phản ánh đúng bản chất của các phong trào thi đua, với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân; phản ánh giá trị cốt lõi của dân tộc và khẳng định truyền thống lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Việc tổng kết các phong trào thi đua phải tổng thể, toàn diện và cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần, dân tộc, tôn giáo; thể hiện bức tranh toàn cảnh về phong trào thi đua sôi nổi trên cả nước, đặc biệt là kết quả của các phong trào, với những sản phẩm cụ thể mà nhân dân được thụ hưởng thật.

Theo Thủ tướng, Đại hội còn là nơi tôn vinh các điển hình tiên tiến. Thông qua đó, hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc; tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp giữa sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh Nhà nước với sức mạnh của nhân dân; mở ra một giai đoạn thi đua mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức Đại hội và các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội như chương trình nghệ thuật, các triển lãm, hoạt động văn hóa... phải toát lên khí thế thi đua ở từng người, từng công việc, từng ngành, từng sự kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương kết luận Phiên họp lần thứ 16. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh từ nay đến Đại hội còn rất ít thời gian, Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức Đại hội rà soát lại các công việc sắp tới để tổ chức triển khai hiệu quả, chu đáo, lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tấn xã Việt Nam khẩn trương thực hiện ngay việc triển khai trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; triển khai gian hàng trưng bày triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới; triển lãm ảnh với chủ đề "Thi đua yêu nước - vì một Việt Nam hùng cường," bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về Đại hội, làm nổi bật giá trị của phong trào thi đua, công tác khen thưởng, qua đó khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lan tỏa sâu rộng trong xã hội, tạo động lực, truyền cảm hứng, cho phát triển đất nước trong những năm tiếp theo.

Với khối lượng công việc cần tiếp tục hoàn thiện, Thủ tướng đề nghị các đồng chí Thành viên Hội đồng, Thành viên Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc và Cơ quan Thường trực, nhất là người đứng đầu quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được phân công, góp phần làm nên thành công của Đại hội./.

Phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Chiều 22/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng.