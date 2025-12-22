Lào đánh giá cao những dấu ấn nổi bật của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới

Sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đề ra đường lối phát triển đúng đắn, đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Đó là khẳng định của ông Somsavath Lengsavad, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào về dấu ấn 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới của Việt Nam, ông Somsavath Lengsavad bày tỏ sự khâm phục sâu sắc trước bản lĩnh, trí tuệ và sự kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, từng bước phát triển đi lên.

Là người theo dõi sát sự nghiệp Đổi mới của Việt Nam, ông Somsavath Lengsavad cho biết bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 - dấu mốc mở ra thời kỳ Đổi mới toàn diện - Việt Nam đã phải đối mặt với những thách thức rất lớn về kinh tế, chính trị và đối ngoại trong bối cảnh quốc tế biến động sâu sắc.

Trước đó, Việt Nam chủ yếu nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu; nhưng khi Liên Xô sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, trật tự thế giới thay đổi căn bản.

Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn ấy, Việt Nam vẫn kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đồng thời chủ động điều chỉnh tư duy, đổi mới đường lối cho phù hợp tình hình mới. Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, đề ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế thời đại.

Theo ông Somsavath, một trong những thành công nổi bật của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới chính là việc xây dựng được đường lối phát triển kinh tế phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa đổi mới tư duy kinh tế với giữ vững ổn định chính trị-xã hội.

Cùng với đó, Việt Nam đã triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển hết sức khéo léo, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh khu vực và thế giới.

Tàu du lịch hạng sang chở khách tham quan Thành phố Hồ Chí Minh trên sông Sài Gòn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Chính những chính sách đúng đắn này đã giúp Việt Nam huy động được sức mạnh tổng hợp của cả trong nước và quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được; đồng thời đánh giá, so với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam hiện là một trong những nước có nhiều thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển đất nước.

Từ tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng đến nâng cao đời sống nhân dân và vị thế trên trường quốc tế, Việt Nam đều ghi nhận những bước tiến hết sức ấn tượng.

Không chỉ đánh giá cao thành tựu của Việt Nam, ông Somsavath Lengsavad còn đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Theo ông Somsavath Lengsavad, đây là tài sản vô giá được hun đúc qua nhiều thế hệ, là kết tinh của mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, ông Somsavath Lengsavad cho rằng việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” là hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện nay, không chỉ giúp Việt Nam và Lào tiếp tục song hành phát triển mà còn góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới.

Theo ông Somsavath Lengsavad, để mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục được giữ gìn và kế thừa bền vững, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước.

Thế hệ trẻ phải hiểu rõ về lịch sử liên minh chiến đấu, về sự hy sinh, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc trong những năm tháng gian khổ nhất. Quan trọng hơn, thế hệ trẻ phải nhận thức sâu sắc rằng Lào và Việt Nam có hai Đảng cùng chung nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin, cùng chung lý tưởng, mục tiêu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Dù thế giới có nhiều biến động, chỉ có đoàn kết mới đem lại thắng lợi. Điều đó đã được lịch sử hai nước Việt Nam-Lào chứng minh một cách sinh động và thuyết phục, ông Somsavath Lengsavad nhấn mạnh và dẫn lại lời dạy bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.”

Theo ông, đây cũng chính là nguồn động lực tinh thần to lớn để hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục đồng hành, cùng nhau vững bước trên con đường phát triển vì hòa bình, độc lập, dân chủ và phồn vinh của mỗi quốc gia./.

