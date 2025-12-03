Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn quan hệ thủy chung, gắn bó

Ngày 3/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Padeumphone Sonthany, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Đây là một hoạt động quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại cuộc tiếp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn, là dịp để ôn lại chặng đường đầy gian lao mà rất vẻ vang của đất nước Lào anh em; đồng thời khẳng định ý chí độc lập, lòng kiên định và tinh thần đoàn kết bất diệt của nhân dân các dân tộc Lào.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ phấn khởi và chúc mừng những kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong 50 năm xây dựng đất nước và 40 năm tiến hành đổi mới là rất tích cực, toàn diện, đặc biệt là triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XII của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, dành ưu tiên cao nhất để hỗ trợ Lào triển khai các vấn đề chiến lược trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc hai Đảng duy trì tổ chức thường xuyên trao đổi ở các cấp về lý luận và thực tiễn với nhiều chủ đề phong phú, thiết thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, mà còn là diễn đàn để cùng nghiên cứu, chia sẻ những thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của mỗi nước.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế của mỗi Đảng, mỗi nước; cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình chí nghĩa và hiệu quả mà Lào đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho thế hệ trẻ mối quan hệ thủy chung, gắn bó, đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển ở mỗi nước.

Thay mặt Đoàn, đồng chí Padeumphone Sonthany chân thành cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dành thời gian tiếp và chia sẻ nhiều thông tin quý báu, thể hiện tình cảm anh em thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai dân tộc.

Đồng chí chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Padeumphone Sonthany bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước; hứa sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam, làm hết sức mình để tiếp tục giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này./.

