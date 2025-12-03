Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chiều 3/12/2025, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Chiều 3/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN hưởng ứng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách,” mong muốn tiếp sức để người dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Sáng 3/12, TTXVN đã tổ chức trưng bày ảnh “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào” tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Lào.
Triển lãm ảnh của TTXVN tại Kỳ họp lần thứ 48 không chỉ mang giá trị tư liệu quý báu, mà còn góp phần khẳng định quan hệ đặc biệt Việt-Lào luôn được gìn giữ, phát huy và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
TTXVN trân trọng giới thiệu danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (cập nhật đến 3/12/2025)
Tiếp Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ Lào trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, việc tích hợp thành một chương trình không làm giảm đi các chính sách mà giúp tập trung hơn vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trong thời gian tới.
Chiều 3/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus Volfovich Aleksandr Grigorievich.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam muốn tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt; coi đây là trụ cột định hướng và là động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc sửa đổi phải bảo đảm đồng bộ hóa tổ chức bộ máy, giao quyền mạnh cho Cảnh sát môi trường ở cơ sở để giảm khoảng trống, tăng hiệu quả xử lý vi phạm nhỏ lẻ.
Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 5/2025, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Belarus đã và đang phát triển mạnh mẽ.
Việt Nam viện trợ hơn 737 tỷ đồng giúp Lào xây dựng Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia khu vực phía Nam tại Champasak, công trình góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.
Hợp tác quốc phòng-an ninh được tăng cường theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, tin cậy; hợp tác kinh tế Việt-Lào từng bước được cải thiện; kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào có xu hướng tăng.
Chiều 3/12/2025, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam Lào năm 2025.
Chiều 3/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật.
Chiều 3/12/2025, tại Hà Nội, Phó TGĐ TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung đã đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền hơn 600 triệu đồng do cán bộ, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng bám sát các nghị quyết của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình hành động trong giai đoạn phát triển mới.
Theo quy định trong luật, Tình trạng khẩn cấp bao gồm: Tình trạng khẩn cấp về thảm họa; Tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định quan hệ Việt Nam-Cuba là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là hình mẫu sáng ngời trong quan hệ quốc tế.
Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Lào mở ra một chương mới, nâng tầm quan hệ giữa 2 đảng, 2 nước lên tầm chiến lược mới, với nội hàm mới.
Đến nay, Việt Nam vẫn chưa có khung pháp lý đầy đủ cho lĩnh vực hoạt động viễn thám, dữ liệu viễn thám, "ngay cả khái niệm và nhận thức về viễn thám cũng chưa toàn diện, chưa hệ thống như quốc tế."
Ông Quản Minh Cường được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
Thông tấn xã Việt Nam và hãng TASS nâng cao hợp tác, chia sẻ dữ liệu, đối phó tin giả và đảm bảo an toàn phóng viên trong quan hệ chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga.
Theo đại biểu Quốc hội, AI có thể chỉ ra sai lệch khối lượng vượt dự toán rất nhanh, do đó, cần nhân rộng ứng dụng AI trong kiểm toán các lĩnh vực có rủi ro cao như đầu tư công, đất đai...
Sáng 3/12/2025, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, góp phần phát triển bền vững giữa hai quốc gia.
Bộ Chính trị quyết định ông Quản Minh Cường thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo rà soát 12 luật và trình Quốc hội thông qua 8 luật về ngân sách nhà nước, giá, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số luật thuế chuyên ngành.
Việt Nam và Lào nhất trí thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục tham mưu tổ chức các lớp trao đổi chuyên đề cho cán bộ lãnh đạo.
Nhìn chung, cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân phấn khởi, nhất trí và đánh giá cao dự thảo các Văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có nhiều đổi mới về bố cục và nội dung.
Lãnh đạo Hà Nội và Vientiane nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới.