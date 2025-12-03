Chính trị

Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 3/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

ttxvn-thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-doan-can-bo-cap-cao-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-8448731-1.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-doan-can-bo-cap-cao-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-8448731-4.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-doan-can-bo-cap-cao-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-8448731-3.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn-thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-doan-can-bo-cap-cao-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-8448731-2.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
