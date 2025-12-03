Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Lãnh đạo Hà Nội và Vientiane nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới.