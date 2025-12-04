Chính trị

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ

Sáng nay, 4/12, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội...

Phạm Mai
Quốc hội làm việc tại nghị trường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quốc hội làm việc tại nghị trường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 4/12, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Buổi chiều, Quốc hội từ 14 giờ đến 15 giờ 30, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo trên.

Các buổi làm việc này sẽ được truyền hình trực tiếp.

Từ 15 giờ 50 đến 17 giờ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật này./.

(Vietnam+)
#Quốc hội khóa XV #Quốc hội #Chủ tịch nước #Chính phủ
Theo dõi VietnamPlus

Quốc hội khóa XV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Xinhua)

Thông tấn xã Việt Nam dự Hội nghị Ban chấp hành OANA

Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị. Nhà báo Võ Hoàng Long, Phó Trưởng phòng Biên tập của Báo điện tử VietnamPlus trình bày tham luận “AI và báo chí: Khi máy móc giúp con người gia tăng sức mạnh kể chuyện."

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thẩm quyền của Công an xã trong bảo vệ môi trường

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc sửa đổi phải bảo đảm đồng bộ hóa tổ chức bộ máy, giao quyền mạnh cho Cảnh sát môi trường ở cơ sở để giảm khoảng trống, tăng hiệu quả xử lý vi phạm nhỏ lẻ.