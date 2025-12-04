Hôm nay, Quốc hội thảo luận về báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 4/12, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Buổi chiều, Quốc hội từ 14 giờ đến 15 giờ 30, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo trên.

Các buổi làm việc này sẽ được truyền hình trực tiếp.

Từ 15 giờ 50 đến 17 giờ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật này./.

