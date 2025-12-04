Chuẩn bị kỹ để Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc được tổ chức chu đáo, ấn tượng

Chiều 4/12, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì buổi làm việc rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thể chế và một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ tính đến hết tháng 12/2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, trong tháng 10 và 11/2025, Bộ Nội vụ đã tham mưu văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 4 báo cáo, đề án, tờ trình; tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 3 nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 6 nghị định, 4 nghị quyết của Chính phủ và 5 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sau buổi làm việc tháng 11/2025 của Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ trình và được Chính phủ ban hành 4 nghị định gồm: Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Nghị định số 303/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 307/2025/NĐ-CP phân loại đơn vị hành chính và Nghị định số 300/2025/NĐ-CP quy định khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân; trình tự, thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả Hội đồng Nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; trình tự, thủ tục điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Trong tháng 12/2025, Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ ban hành 27 văn bản để hướng dẫn thi hành các Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Việc làm (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026), sửa đổi các nghị định hướng dẫn thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động, văn bản triển khai các luật khác có liên quan, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương, phụ cấp. Trong đó, đã trình Chính phủ 13 văn bản, đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định 8 văn bản, đang hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định 4 văn bản, đang xây dựng, xin lùi thời gian sang tháng 3/2026 là 2 văn bản.

Về các nhiệm vụ được giao trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ có 24 nhiệm vụ. Hiện đã trình cấp có thẩm quyền 8 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ còn lại, Bộ Nội vụ đang tích cực thực hiện. Bộ Nội vụ đề xuất 1 nhiệm vụ chuyển sang năm 2026 là nhiệm vụ phân định ranh giới quản lý biển, đảo đối với 21 tỉnh, thành phố có biển (sau sáp nhập các tỉnh, thành phố).

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến trao đổi của lãnh đạo Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận Bộ Nội vụ đã thể hiện nỗ lực quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ còn lại của năm 2025. Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng từ tháng 11/2025 đến nay, Bộ đã rất cố gắng trong việc xây dựng hệ thống nghị định và đến nay đã trình Chính phủ ban hành 4 nghị định.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chưa quyết liệt tập trung cao độ nên một số việc còn chậm trễ, chưa đạt mục tiêu nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn lại của năm 2025 còn rất nặng nề, nếu không tính đến từng ngày thì không xong được, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ phải có phương pháp làm việc rất sát sao, cụ thể, quyết liệt và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Bày tỏ chia sẻ với Bộ trưởng Nội vụ khi khối lượng công việc của Bộ rất nhiều, rất rộng, trên các lĩnh vực tổ chức nhà nước và xã hội, có những việc mang tính cốt lõi của lĩnh vực xã hội như lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, phạm vi ảnh hưởng của Bộ rất lớn, Phó Thủ tướng cho rằng, nếu không thay đổi phương pháp làm việc sẽ không hoàn thành được khối lượng công việc đó.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, Văn phòng Chính phủ và ngay trong các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ khi xây dựng hệ thống văn bản cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau.

“Cần thay đổi phương pháp phối hợp làm sao đảm bảo yêu cầu tốt hơn, nhất là khi cao điểm thực hiện các nhiệm vụ. Thời gian còn lại được coi như chiến dịch, nếu không nhanh, không quyết liệt, không tập trung cao độ thì không xong được việc,” Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị Bộ trưởng Nội vụ trực tiếp sát sao từng ngày, các Thứ trưởng trực tiếp chủ trì và chịu trách nhiệm chính trên lĩnh vực mình được phân công phụ trách, chủ động xắn tay vào để công việc chạy.

Phó Thủ tướng nêu rõ mục tiêu mang tính trọng tâm nhất là ưu tiên hoàn thành 27 nghị định, chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, tập trung chủ trì, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Lưu ý tháng 12 là thời điểm “nước rút” của năm 2025, Phó Thủ tướng giao tiến độ hoàn thành đối với từng nhóm nghị định cụ thể, yêu cầu từ việc chia mốc thời gian này, Bộ trưởng Nội vụ căn cứ vào đó để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng lãnh đạo phụ trách, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Liên quan đến nhóm nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách của tháng 12/2025 là Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Phó Thủ tướng cho biết tuần sau sẽ xem xét lại công tác chuẩn bị, duyệt lại phim tài liệu, kịch bản chương trình; đề nghị Bộ trưởng Nội vụ sát sao bám nắm, đôn đốc chuẩn bị thật kỹ để Đại hội được tổ chức chu đáo, chất lượng, ấn tượng.

Liên quan đến tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ chủ trì đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về phân cấp, phân quyền. Bộ Nội vụ phải đi đầu trong việc hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các vướng mắc, bám sát tình hình, có vấn đề gì vướng mắc phải tập trung xử lý dứt điểm.

Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong sắp xếp đơn vị sự nghiệp; hoàn thành Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trong tháng 12/2025; sớm hoàn thiện hệ thống nền tảng dữ liệu về cán bộ, công chức, người có công, an sinh xã hội./.

