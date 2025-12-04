NATO "chia năm xẻ bảy" trước đề xuất của Mỹ về cơ hội hòa bình cho Ukraine

Multimedia
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã tìm cách trấn an các đồng minh về cam kết của Mỹ đối với liên minh, trước cuộc họp thảo luận về cuộc xung đột Nga–Ukraine.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Thư ký NATO xoa dịu đồng minh về cam kết của Mỹ.

Đức bước đầu kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3.

Hàng không Ấn Độ hỗn loạn sau khi IndiGo hủy 1.200 chuyến bay.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

