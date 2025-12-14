Tham vấn ngoại giao về Ukraine được thúc đẩy trong bối cảnh mới

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các nỗ lực ngoại giao liên quan đến khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn tại Ukraine đang được đẩy mạnh, khi Berlin trở thành địa điểm diễn ra các cuộc tham vấn quan trọng giữa các bên liên quan.

Các nguồn tin từ Chính phủ Đức cho biết trong ngày 14/12, các cố vấn đối ngoại của Mỹ, Ukraine, Đức và một số đối tác khác sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi tại thủ đô Berlin nhằm thảo luận triển vọng chấm dứt giao tranh.

Trước đó, Mỹ xác nhận Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff sẽ tới Berlin tham dự các cuộc tham vấn. Do tính chất nhạy cảm của tiến trình đàm phán, địa điểm và thời gian cụ thể của các cuộc gặp hiện vẫn được giữ kín.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Witkoff dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng như đại diện các nước châu Âu, song không cung cấp thêm chi tiết về khuôn khổ và thành phần tham dự.

Về phía Ukraine, hiện chưa rõ Tổng thống Zelensky có mặt tại Berlin ngay trong ngày 14/12 hay không. Nhà lãnh đạo Ukraine mới chỉ xác nhận sẽ tham gia các cuộc gặp trong những ngày tới.

Trong thông điệp video phát đi từ Kiev, ông Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc làm việc với phía Mỹ và các đối tác châu Âu, đồng thời nhấn mạnh Berlin sẽ là nơi diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao quan trọng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, muộn nhất là vào ngày 15/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ tiếp Tổng thống Zelensky tại Phủ Thủ tướng, trong khuôn khổ một cuộc gặp về kinh tế Ukraine, với sự tham gia của đại diện Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Việc các đại diện Mỹ có tham dự cuộc gặp này hay không hiện vẫn chưa được xác nhận.

Các cuộc tiếp xúc tại Berlin diễn ra trong bối cảnh Mỹ, dưới sự thúc đẩy của Tổng thống Donald Trump, đã đưa ra một kế hoạch hòa bình cho Ukraine từ tháng 11 và kể từ đó tiến hành nhiều vòng trao đổi với các bên liên quan.

Washington đang gia tăng sức ép nhằm thúc đẩy Kiev chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, trong khi cho rằng Ukraine đang ở thế bất lợi về quân sự so với Nga.

Liên quan tới lập trường của Đức, phát biểu tại Đại hội đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) ở Munich (München), Thủ tướng Friedrich Merz không trực tiếp đề cập đến các cuộc tham vấn đang diễn ra tại Berlin, song kêu gọi phân tích thấu đáo chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Thủ tướng Đức, tình hình hiện nay đòi hỏi tiếp tục hỗ trợ Ukraine, duy trì sự đoàn kết trong EU, tăng cường phối hợp với Vương quốc Anh và bảo vệ liên minh NATO trong thời gian dài nhất có thể.

Bên cạnh đó, Đức cũng cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho năng lực quốc phòng của chính mình trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng phức tạp.

Ngày 13/12, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng bày tỏ sát cánh cùng Ukraine để đạt được nền hòa bình lâu dài.

Hai bên cũng đã bàn thảo về những đề xuất do Mỹ dẫn dắt dành cho Ukraine và các biện pháp sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để góp phần cung cấp tài chính cho Kiev./.

Tổng thống Zelensky: Ukraine cần một nền hòa bình “có phẩm giá” Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine cần một nền hòa bình “có phẩm giá” và một lời đảm bảo rằng Nga sẽ không tấn công đất nước của ông một lần nữa.