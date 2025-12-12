Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên lập trường về hệ thống phòng không S-400 của Nga

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/12 cho biết Ankara và Washington đang thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ và những trở ngại đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình máy bay tiêm kích F-35, song không có thay đổi nào liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Phản hồi các phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: “Không có diễn biến mới nào liên quan đến các hệ thống phòng không S-400, vốn được đưa ra thảo luận trong những ngày gần đây.”

Bộ này cho biết các trao đổi ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẫn tiếp tục, tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và rào cản đối với việc mua sắm F-35 cũng như tái tiếp nhận Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định việc giải quyết vấn đề F-35 trên tinh thần liên minh, thông qua đối thoại và tham vấn mang tính xây dựng, sẽ góp phần tích cực cho quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuần trước nói với Reuters rằng ông tin Ankara và Washington sẽ sớm tìm được cách tháo gỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, Washington tiếp tục cho rằng S-400 gây đe dọa đối với các máy bay tiêm kích F-35 và hệ thống phòng thủ rộng lớn hơn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ lập luận này và khẳng định S-400 sẽ không được tích hợp vào hệ thống của NATO.

Quan hệ giữa hai đồng minh NATO căng thẳng kể từ năm 2020, khi Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay tiêm kích của Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin và áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi Ankara mua hệ thống S-400, mà Washington coi là mối đe dọa an ninh.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng động thái này là không công bằng.

Hai bên đều bày tỏ hy vọng các lệnh trừng phạt theo Đạo luật CAATSA và các rào cản pháp lý của Mỹ có thể được tháo gỡ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó cho phép Thổ Nhĩ Kỳ vừa mua máy bay tiêm kích F-35 vừa quay trở lại chương trình sản xuất.

Đại sứ Mỹ tại Ankara Tom Barrack hôm 10/12 cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn, song lưu ý luật pháp Mỹ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ vận hành hoặc sở hữu hệ thống S-400 nếu muốn trở lại chương trình F-35./.

