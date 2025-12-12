Ukraine tấn công 2 tàu chở khí tài Nga ở Biển Caspi

Theo Reuters và AFP, lực lượng đặc nhiệm Ukraine ngày 12/12 tuyên bố họ đã tiến hành một chiến dịch phối hợp với lực lượng mà Kiev mô tả là phong trào kháng chiến địa phương, nhằm tấn công 2 tàu Nga đang vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự trên Biển Caspi.

Thông báo đăng trên Telegram cho hay Ukraine không nêu thời điểm cụ thể diễn ra cuộc tấn công, cũng như không cho biết phương thức tấn công và mức độ thiệt hại.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine chỉ lưu ý, 2 tàu bị đánh trúng ở khu vực ngoài khơi bờ biển Cộng hòa Kalmykia của Nga.

Hai tàu được xác định là Composer Rakhmaninoff và Askar-Sarydzha, đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì vận chuyển hàng hóa quân sự giữa Iran và Nga.

Tuyên bố còn cho hay phong trào kháng chiến mang tên “Black Spark” đã cung cấp thông tin chi tiết về hành trình và hàng hóa của 2 tàu này.

Cùng ngày, theo hãng AFP, Ukraine thông báo đã giành lại hai khu định cư ở tỉnh Kharkov, Đông Bắc nước này, đồng thời đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi thị trấn Kupiansk - trung tâm đường sắt quan trọng mà Nga tuyên bố đã kiểm soát từ tháng trước.

Quân đoàn Khartia của Ukraine cho biết các khu định cư Kindrashivka, Radkivka và vùng ngoại ô đã được giải phóng, cũng như một số khu phố ở phía Bắc Kupiansk./.

Tổng thống Mỹ: Nga và Ukraine đang tiến gần tới thỏa thuận hòa bình Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người dân Ukraine, ngoại trừ Tổng thống Volodymyr Zelensky, đều mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.