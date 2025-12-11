Hà Lan duy trì cảnh báo ở mức cao do nguy cơ tấn công hiện hữu

Ngày 10/12, Cơ quan quốc gia về Điều phối an ninh và chống khủng bố của Hà Lan (NCTV) cảnh báo mối đe dọa khủng bố tại nước này vẫn ở mức cao.



Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa khủng bố, được công bố định kỳ 6 tháng, NCTV nhận định nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố vẫn hiện hữu.

Do đó, cảnh báo vẫn được duy trì ở mức “đáng kể” – mức 4/5, đồng nghĩa với việc có khả năng thực tế xảy ra một vụ tấn công tại quốc gia này.



Báo cáo cho rằng các cá nhân theo chủ nghĩa cực đoan trong nước tiếp tục là nguồn đe dọa chính. Quá trình cực đoan hóa ngày càng lan rộng trên môi trường trực tuyến, từ các nền tảng mạng xã hội, phòng trò chuyện đến nhóm kín và cả không gian trò chơi trực tuyến.



Quyền Điều phối viên quốc gia về Chống khủng bố và An ninh Wieke Vink cho biết từ năm 2020, các vụ tấn công khủng bố tại châu Âu hầu hết mang tính tự phát và do các đối tượng đơn lẻ thực hiện.



Trong thư gửi Hạ viện Hà Lan, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Foort van Oosten khẳng định việc ngăn chặn các hành vi khủng bố và phát hiện sớm các dấu hiệu cực đoan vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ./.

