Ngày 9/12, phát biểu tại Diễn đàn quốc tế lần thứ 15 với tên gọi “Bắc Cực: Hiện tại và Tương lai,” Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladislav Maslennikov tuyên bố các nhà nghiên cứu phương Tây chỉ tự làm hại mình bằng cách cắt đứt quan hệ khoa học với các đồng nghiệp Nga dưới chiêu bài chính trị. Khi làm như vậy, họ đã tự tước đi quyền tiếp cận dữ liệu quý giá.

Theo ông Maslennikov, mối quan hệ lâu dài giữa các chuyên gia học thuật và nghiên cứu khoa học ở Bắc Cực “đã bị cắt đứt gần như chỉ sau một đêm với những lý do chính trị đáng ngờ.”

Ông lưu ý: “Việc một số quốc gia liều lĩnh theo đuổi mục tiêu kiềm chế Nga thông qua các lệnh trừng phạt và cô lập đã dẫn đến những hậu quả rất bi thảm cho mọi hoạt động hợp tác đa phương ở vùng vĩ độ cao.”

Ông nhấn mạnh đây là một quyết định hoàn toàn thiếu cân nhắc của các đồng nghiệp phương Tây, gây tổn hại không chỉ cho các nhà khoa học nghiên cứu của Nga, mà cho cả các đối tác nước ngoài của họ - những người đã mất quyền truy cập vào dữ liệu quý giá của Nga về Bắc Cực, nơi chiếm hơn một nửa toàn bộ khu vực Bắc Cực.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định nếu không có sự đóng góp của các chuyên gia, không thể đảm bảo tính toàn vẹn của hoạt động nghiên cứu và thăm dò ở Bắc Cực, xây dựng dự báo đáng tin cậy về tình hình và đưa ra bất kỳ quyết định sáng suốt nào.

Ông cũng chỉ rõ trong bất kỳ bối cảnh địa chính nào, Nga luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác cùng có lợi, tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho mọi vấn đề phát sinh ở Bắc Cực./.

