Thế giới

Châu Âu

Nga tuyên bố phương Tây thiệt hại khi cắt đứt quan hệ với Moskva

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc các nước phương Tây chấm dứt hợp tác khoa học với Nga vì lý do chính trị khiến họ mất quyền tiếp cận dữ liệu nghiên cứu quan trọng về khu vực chiếm hơn một nửa Bắc Cực.

Băng tan do nhiệt độ ấm lên tại đảo Greenland thuộc Bắc Cực, ngày 16/8/2023. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Băng tan do nhiệt độ ấm lên tại đảo Greenland thuộc Bắc Cực, ngày 16/8/2023. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, phát biểu tại Diễn đàn quốc tế lần thứ 15 với tên gọi “Bắc Cực: Hiện tại và Tương lai,” Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladislav Maslennikov tuyên bố các nhà nghiên cứu phương Tây chỉ tự làm hại mình bằng cách cắt đứt quan hệ khoa học với các đồng nghiệp Nga dưới chiêu bài chính trị. Khi làm như vậy, họ đã tự tước đi quyền tiếp cận dữ liệu quý giá.

Theo ông Maslennikov, mối quan hệ lâu dài giữa các chuyên gia học thuật và nghiên cứu khoa học ở Bắc Cực “đã bị cắt đứt gần như chỉ sau một đêm với những lý do chính trị đáng ngờ.”

Ông lưu ý: “Việc một số quốc gia liều lĩnh theo đuổi mục tiêu kiềm chế Nga thông qua các lệnh trừng phạt và cô lập đã dẫn đến những hậu quả rất bi thảm cho mọi hoạt động hợp tác đa phương ở vùng vĩ độ cao.”

Ông nhấn mạnh đây là một quyết định hoàn toàn thiếu cân nhắc của các đồng nghiệp phương Tây, gây tổn hại không chỉ cho các nhà khoa học nghiên cứu của Nga, mà cho cả các đối tác nước ngoài của họ - những người đã mất quyền truy cập vào dữ liệu quý giá của Nga về Bắc Cực, nơi chiếm hơn một nửa toàn bộ khu vực Bắc Cực.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định nếu không có sự đóng góp của các chuyên gia, không thể đảm bảo tính toàn vẹn của hoạt động nghiên cứu và thăm dò ở Bắc Cực, xây dựng dự báo đáng tin cậy về tình hình và đưa ra bất kỳ quyết định sáng suốt nào.

Ông cũng chỉ rõ trong bất kỳ bối cảnh địa chính nào, Nga luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác cùng có lợi, tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao cho mọi vấn đề phát sinh ở Bắc Cực./.

(Vietnam+)
#Nga #phương Tây #Bắc Cực #hợp tác #khoa học #trừng phạt #Nga-Mỹ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Căng thẳng Nga-phương Tây

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.