Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc bắt nhiều đối tượng nghi có quan hệ với IS

Ngày 25/3, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nhà chức trách đã tiến hành chiến dịch phối hợp khắp 24 tỉnh, thành trên cả nước, theo đó bắt giữ 88 đối tượng nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo Bộ Nội vụ, các nghi phạm đối mặt với nhiều cáo buộc, như tham gia tổ chức khủng bố và tìm cách tài trợ cho IS.

Các nhà điều tra cũng cho biết những đối tượng này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động truyền bá tư tưởng khủng bố thông qua mạng xã hội. Trong quá trình thực hiện chiến dịch, lực lượng an ninh cũng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.

Kể từ khi chính thức liệt IS vào danh sách tổ chức khủng bố năm 2013, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hàng loạt chiến dịch chống khủng bố quyết liệt cả ở trong và ngoài nước.

Tại Maroc, cảnh sát chống khủng bố thông báo lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm có liên quan đến IS trong một chiến dịch an ninh phối hợp giữa nước này và Tây Ban Nha cùng ngày 25/3.

Hãng thông tấn chính thức MAP dẫn Cơ quan Điều tra Tư pháp Maroc (BCIJ) tại Rabat cho biết lực lượng an ninh Maroc đã bắt giữ 2 nghi phạm tại thành phố cảng Tangiers, miền Bắc nước này.

Trong khi đó, đối tượng cầm đầu nhóm khủng bố đã bị bắt giữ tại đảo nghỉ dưỡng Mallorca của Tây Ban Nha.

Kết quả điều tra ban đầu của Maroc cho thấy 2 nghi phạm bị bắt giữ tại nước này có dính líu đến hoạt động tài trợ cũng như hỗ trợ cho các phần tử thánh chiến IS tại khu vực Sahel và Somalia. Thủ lĩnh của nhóm được cho là đã lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố tại Tây Ban Nha theo hình thức "sói đơn độc."

Cơ quan Điều tra Tư pháp Maroc cho biết kể từ năm 2014 đến nay, Maroc và Tây Ban Nha đã hợp tác an ninh chặt chẽ, giúp triệt phá hơn 30 nhóm khủng bố tại cả hai nước./.

