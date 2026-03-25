Thủ tướng Hungary tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

Ngày 25/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine.

Đây là động thái mới nhất trong cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai nước liên quan đến đường ống dẫn dầu Druzhba đang bị hư hại.

Trong một video đăng tải trên Facebook, ông Orban nhấn mạnh Hungary cần thực hiện các biện pháp mới nhằm “khơi thông” điểm nghẽn nguồn cung dầu mỏ và đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

Thủ tướng Orban tuyên bố: “Chúng tôi đang dần ngừng chuyển khí đốt từ Hungary đến Ukraine và dự trữ lượng khí đốt còn lại trong nước. Ukraine sẽ không nhận được khí đốt từ Hungary chừng nào họ chưa nối lại nguồn cung dầu."

Ngày 27/1 vừa qua, Ukraine đã ngừng dòng chảy dầu sang Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba với lý do tuyến này bị hư hại.

Trong khi đó, Hungary và Slovakia, hai quốc gia không giáp biển, cáo buộc Ukraine cố trì hoãn việc khôi phục hoạt động của tuyến đường ống Druzhba. Budapest đã phản ứng mạnh với động thái trên.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết Hungary đã chặn gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga cũng như khoản vay 90 tỷ euro (104 tỷ USD) dành cho Kiev.

Tuần trước, EU đã đề xuất hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để khôi phục tuyến đường ống và Kiev đã chấp thuận đề nghị này.

Theo các nhà phân tích tại Quỹ Nghiên cứu Kinh tế Hungary (Oeconomus), Hungary đã trở thành một trong những nhà cung cấp khí đốt chủ chốt của Ukraine.

Báo cáo của công ty tư vấn ExPro của Ukraine cho thấy năm 2025, Ukraine nhập khẩu 2,94 tỷ m3 khí đốt từ Hungary, chiếm 45,5% tổng lượng nhập khẩu của nước này.

Tuy nhiên, ExPro lưu ý tỷ trọng nhập khẩu khí đốt của Ukraine từ Hungary đang có dấu hiệu giảm nhẹ xuống 34% tổng lượng khí đốt nhập khẩu tính đến tháng 3/2026./.

