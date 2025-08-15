Hungary phản đối Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó ngày 14/8 bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ Ukraine dùng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công đường ống dẫn dầu Druzhbatại vùng Bryansk (Nga).

Trên Facebook, ông cho biết cuộc tấn công nhằm vào một trạm phân phối quan trọng, đe dọa an ninh năng lượng của Hungary.

Ông Szijjártó nhấn mạnh Hungary hiện là nhà cung cấp dầu số một cho Ukraine, và nếu không có Hungary, an ninh năng lượng của Kiev sẽ “rất bất ổn.”

Ông gọi vụ tấn công là “đặc biệt vô lý” và kêu gọi chấm dứt các hành động làm gián đoạn nguồn cung năng lượng tới Hungary, “trong một cuộc chiến mà người Hungary không liên quan.”

Theo truyền thông Nga, đêm 13/8, UAV kamikaze của Ukraine đã tấn công một trạm bơm dầu thuộc đường ống Druzhba ở thành phố Unecha, vùng Bryansk. Vụ nổ gây cháy lớn, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Ông Szijjártó nhiều lần đưa ra các phát biểu gây tranh cãi liên quan tới Ukraine, trong đó có cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn dựng lên một “chính phủ bù nhìn” ở Hungary.

Gần đây, ông cũng cảm ơn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vì dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cản trở dự án Rosatom (Nga) xây dựng 2 tổ máy mới tại nhà máy điện hạt nhân Paks, theo thỏa thuận ký từ năm 2014./.

