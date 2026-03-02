Nga xác nhận đàm phán về vấn đề lãnh thổ với Ukraine

Ngày 2/3, tại cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nhấn mạnh Nga không bình luận về nội dung các cuộc đàm phán về Ukraine, nhưng tiết lộ rằng các đảm bảo an ninh nằm trong chương trình nghị sự cùng với vấn đề lãnh thổ đang được đàm phán.

Theo ông Peskov, trước đây Nga đã tuyên bố rằng Moskva không có ý định công khai thảo luận về nội dung các cuộc đàm phán đang diễn ra, ngay cả những khía cạnh khác biệt nhất và Nga sẽ không làm như vậy trong tương lai.

Bình luận về những phát biểu của văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên quan đến việc Nga đồng ý cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine, ông Peskov lưu ý: “Chắc chắn, cùng với các vấn đề khác, vấn đề chính, cụ thể là vấn đề lãnh thổ, chủ đề đảm bảo an ninh nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán."

Ngoài ra, bình luận về vai trò trung gian hòa giải của Washington trong việc giải quyết xung đột Ukraine giữa lúc Mỹ tấn công Iran, ông Peskov nhấn mạnh Moskva tiếp tục đánh giá cao những nỗ lực hòa giải của Washington trong các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine, nhưng chỉ tin tưởng vào chính mình và đang bảo vệ lợi ích của riêng mình.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán với Mỹ về vấn đề Ukraine.

Trả lời báo giới, ông Peskov khẳng định: “Việc tiếp tục tiến trình đàm phán là phù hợp với lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ vẫn để ngỏ những cuộc đàm phán này."

Theo đại diện Điện Kremlin, Nga có những lợi ích quốc gia cần được bảo đảm. Ông nhấn mạnh: “Dĩ nhiên, chúng tôi tiếp tục đánh giá cao các nỗ lực trung gian của Mỹ, nhưng trước hết chúng tôi tin tưởng vào chính mình. Chính chúng tôi bảo vệ lợi ích của mình và chúng tôi sẽ tiếp tục hành động theo định hướng đó."

Ông Peskov cho biết những cuộc đàm phán với Mỹ trong khuôn khổ nhóm công tác về các vấn đề kinh tế vẫn đang diễn ra một cách bình thường và công việc tiếp tục được triển khai./.

