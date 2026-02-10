Thế giới

Châu Âu

Nga nêu điều kiện nối lại đường bay thẳng với Mỹ

Người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga cho biết nước này sẵn sàng nối lại các dịch vụ hàng không trực tiếp với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ những hạn chế đối với các hãng hàng không Nga.

Tiến Trung-Nhật Ninh
Quang cảnh bên ngoài sân bay Domodedovo ở Moskva. (Nguồn: Reuters)
Quang cảnh bên ngoài sân bay Domodedovo ở Moskva. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/2, Cơ quan Vận tải Hàng không Nga cho biết nước này sẵn sàng nối lại các dịch vụ hàng không trực tiếp với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ những hạn chế đối với các hãng hàng không Nga.

Trả lời phỏng vấn kênh Russia-24, người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Nga Dmitry Yadrov nêu rõ nước này về cơ bản sẵn sàng nối lại các đường bay thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể diễn ra sau khi Mỹ dỡ bỏ những hạn chế đối với các hãng hàng không của Nga, đồng thời có sự đảm bảo rằng các máy bay Nga đến Mỹ sẽ không đối mặt với những rủi ro như bị tạm giữ.

Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát, Mỹ đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva. Đáp lại, Nga cũng áp đặt các hạn chế tương tự đối với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hàng không #đường bay Mỹ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

NATO trấn an về sứ mệnh “Arctic Sentry”

NATO trấn an về sứ mệnh “Arctic Sentry”

Phó Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Đô đốc Keith Blount nhấn mạnh, quá trình triển khai sứ mệnh này sẽ không có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng máy bay, tàu chiến, tàu ngầm.

Cảnh sát Nga gác trên đường phố thủ đô Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga điều tra hình sự vụ ám sát tướng cấp cao

Người phát ngôn Svetlana Petrenko của Ủy ban Điều tra Nga thông báo một đối tượng chưa xác định đã nổ nhiều phát súng nhằm vào Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của quân đội Nga Vladimir Alekseyev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AA/TTXVN)

Năm 2026 - năm thống nhất các dân tộc của Nga

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đã dần phát triển thành một quốc gia đa dân tộc, song điều quan trọng nhất của sự thống nhất là sự tôn trọng các dân tộc từng là một phần của nước Nga.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt (Đức). (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế Eurozone vững vàng, ECB chọn giữ nguyên lãi suất

Quyết định giữ nguyên lãi suất của ECB củng cố kỳ vọng thị trường về chính sách tiền tệ ổn định trong bối cảnh kinh tế khu vực đồng euro chống chịu tốt trước thách thức toàn cầu và áp lực giá cả giảm.