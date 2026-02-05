Kinh tế Eurozone vững vàng, ECB chọn giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 5/2 đã quyết định giữ nguyên lãi suất đúng như dự đoán và không đưa ra manh mối nào về động thái tiếp theo.

Quyết định này củng cố nhận định của thị trường rằng chính sách tiền tệ của ECB sẽ được duy trì ổn định trong một thời gian, trong bối cảnh nền kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) đang ghi nhận mức tăng trưởng đều đặn và lạm phát tiệm cận mục tiêu đề ra.

Trong tuyên bố chính thức, ECB nhận định nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu tốt giữa bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. Tuy nhiên, ECB cũng lưu ý rằng triển vọng vẫn còn nhiều bất ổn, đặc biệt là do những biến động trong chính sách thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra.

ECB bổ sung rằng các đánh giá cập nhật của ngân hàng trung ương này đã tái khẳng định lạm phát sẽ ổn định ở mức mục tiêu 2% trong trung hạn.

ECB khẳng định Hội đồng Thống đốc quyết tâm đảm bảo lạm phát ổn định ở mức mục tiêu 2% trong trung hạn, đồng thời cho biết sẽ tuân thủ phương pháp tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu và xem xét theo từng cuộc họp để xác định lập trường chính sách tiền tệ phù hợp.

Lạm phát - mối quan tâm hàng đầu của ECB - đã giảm xuống 1,7% trên toàn Eurozone trong tháng trước do chi phí năng lượng giảm, và có thể sẽ còn giảm sâu hơn trước khi được dự đoán sẽ tăng trở lại vào năm tới.

ECB đã tạm dừng điều chỉnh lãi suất kể từ khi kết thúc chuỗi cắt giảm lãi suất kéo dài một năm vào tháng 6/2025. Sự tăng trưởng bền bỉ đầy bất ngờ của nền kinh tế Eurozone kết hợp với áp lực giá cả hạ nhiệt đã giải tỏa gần như toàn bộ sức ép buộc các nhà hoạch định chính sách phải tung thêm những gói hỗ trợ./.

