Công an nhân dân và kỳ tích khơi thông nguồn lực số nơi biên cương

Tại xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên, việc hoàn thành hạ tầng điện dân sinh không chỉ dừng lại ở thắp sáng sinh hoạt, mà còn là đòn bẩy để bà con tiếp cận với chuyển đổi số và các tiện ích công trực tuyến.

Đến hai bản Phảng Củ và Háng Chua sẽ thấy niềm vui của người dân trng những ngôi nhà lần đầu có ánh điện và chứng kiến sự thay đổi diện mạo của vùng cao nhờ sự quyết tâm của lực lượng công an cùng các cấp chính quyền./.

