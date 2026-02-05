Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh nhận danh hiệu Đại sứ Khoa học và Giáo dục Nga

Ngày 5/2, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Đại sứ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga” của Hội đồng Liên minh các Chương trình Giáo dục và Khoa học Nga cho Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Genady Stepanovich Bezdetko chúc mừng Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh được trao danh hiệu Đại sứ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga, đồng thời đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh với tư cách là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong các chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo với Viện Hàn lâm Khoa học Nga, các trường đại học và tổ chức khoa học-giáo dục của Nga.

Đại sứ khẳng định, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đối tác tin cậy, có chiều sâu học thuật và tầm nhìn chiến lược, đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng khoa học hai nước; trong đó, uy tín cá nhân và năng lực điều phối của Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm là yếu tố quan trọng góp phần duy trì tính liên tục của hợp tác truyền thống, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới, thực chất và phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học-công nghệ hiện nay.

Đại sứ Genady Stepanovich Bezdetko cũng nhấn mạnh, việc Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh được tín nhiệm đảm nhiệm vai trò Đại sứ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga được đặt trên nền tảng uy tín học thuật đã được khẳng định.

Tháng 5/2025, Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh đã được Viện Hàn lâm Khoa học Nga bầu chọn là Viện sỹ, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Trên cơ sở đó, cùng với quá trình học tập, trưởng thành từ nền giáo dục Nga, Viện sỹ Gennady Krasnikov-Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Viện sỹ Viktor Sadovnichy-Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov đã giới thiệu Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, để Liên minh các trường đại học Nga lựa chọn tham gia Chương trình Đại sứ Khoa học và Giáo dục Nga.

Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đánh giá cao của đồng nghiệp và những người bạn Nga, Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh bày tỏ vinh dự và tự hào khi được trao danh hiệu Đại sứ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga, đồng thời cảm ơn các thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè Việt Nam-Liên bang Nga đã luôn đồng hành trong suốt chặng đường học tập, nghiên cứu và công tác.

Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh khẳng định, đây không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn là trách nhiệm tiếp nối truyền thống hợp tác khoa học và giáo dục giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học-công nghệ chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực công nghệ mới, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời từng bước đảm nhận vai trò đầu mối kết nối hợp tác khoa học-công nghệ và giáo dục đào tạo giữa Liên bang Nga với Việt Nam, khu vực và thế giới.

Thay mặt hơn 3.000 cán bộ, nhà khoa học của Viện Hàn lâm, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm chúc mừng Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, đồng thời bày tỏ tin tưởng, với danh hiệu Đại sứ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga, Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh sẽ tiếp tục là nhịp cầu lan tỏa tinh thần kết nối, hợp tác lĩnh vực khoa học-giáo dục giữa các Viện, trường của Nga và Việt Nam trong tương lai.

Trên nền tảng 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga và 50 năm xây dựng, phát triển của Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm tin tưởng mỗi cán bộ, mỗi nhà khoa học, đặc biệt là những người từng học tập, nghiên cứu tại Liên bang Nga, sẽ cùng chung sức xây dựng và làm giàu thêm “cây cầu tri thức” Việt-Nga dưới sự dẫn dắt của Đại sứ Khoa học và Giáo dục, Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh.

Tinh thần hợp tác khoa học và giáo dục Việt-Nga sẽ tiếp tục được gìn giữ, làm mới và lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của hai nước./.

Viện Hàn lâm Khoa học Nga vinh danh nhà khoa học Việt Nam Châu Văn Minh GS.VS Châu Văn Minh được trao danh hiệu Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Nga, trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ 4 được vinh danh, phản ánh vị thế ngày càng cao của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.