Để tâm trí “lang thang” giúp con người sáng tạo hơn

Giáo sư Moshe Bar, nhà nghiên cứu não bộ và sáng tạo tại Đại học Bar-Ilan của Israel, cho rằng việc để tâm trí “lang thang,” thay vì luôn ép buộc tập trung cao độ, là một chức năng tự nhiên và cần thiết của não bộ, góp phần quan trọng vào việc sáng tạo, lập kế hoạch và ra quyết định.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Bar nhấn mạnh các nghiên cứu cho thấy con người dành khoảng 49% thời gian tỉnh táo trong trạng thái “tư duy lang thang,” khi ý thức không hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Theo ông, nếu bẩm sinh đã “đầu tư” nhiều năng lượng cho trạng thái này thì rõ ràng nó phục vụ những chức năng thiết yếu.

Giáo sư Bar giải thích khi suy nghĩ tự do, não bộ tiến hành “mô phỏng tương lai,” giúp con người chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra, từ phỏng vấn xin việc đến những hoạt động giao tiếp xã hội thường ngày.

Bên cạnh đó, đây cũng là nền tảng của quá trình “ủ mầm sáng tạo,” khi não âm thầm xử lý vấn đề và bất chợt đưa ra ý tưởng mới.

Ông Bar cho rằng quan niệm coi việc mất tập trung là khiếm khuyết cần sửa chữa là sai lầm. Theo vị giáo sư này, không phải lúc nào con người cũng cần tập trung cao độ, quan trọng là biết phân biệt khi nào cần tập trung và khi nào nên cho phép tâm trí thả lỏng.

Tuy vậy, giáo sư Bar cũng lưu ý rằng “lang thang lành mạnh” khác với trạng thái suy nghĩ luẩn quẩn thường thấy ở người bị lo âu hoặc trầm cảm, vốn làm giảm khả năng dự đoán và giải quyết vấn đề. Do đó, việc cân bằng giữa tập trung và thả lỏng là yếu tố then chốt.

Nhà khoa học trên kết luận rằng não bộ con người không được thiết kế để duy trì tập trung liên tục trong thời gian dài.

Việc dành những khoảng lặng để “nhìn vào khoảng không” không phải là lãng phí thời gian, mà có thể giúp tái tạo năng lượng tinh thần, nuôi dưỡng sáng tạo và nâng cao chất lượng của các quyết định./.

