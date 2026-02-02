Quốc hội Iraq tiếp tục hoãn bầu tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 1/2, Quốc hội Iraq tiếp tục hoãn phiên bỏ phiếu bầu tổng thống mới của nước này, trong bối cảnh các lực lượng chính trị vẫn chưa đạt được bầu tổng thống và Mỹ gia tăng sức ép liên quan đến việc lựa chọn thủ tướng tương lai.

Đây là lần thứ hai Quốc hội phải lùi thời điểm bỏ phiếu, sau khi cuộc bỏ phiếu ban đầu dự kiến diễn ra từ tuần trước. Phiên họp ngày 1/2 không đạt đủ số thành viên tối thiểu cần thiết.

Thời điểm bỏ phiếu mới chưa được ấn định, trong khi Văn phòng truyền thông của Quốc hội cho biết Chủ tịch Quốc hội sẽ gặp lãnh đạo các khối đảng để thống nhất ngày tổ chức cuối cùng.

Theo thông lệ tại Iraq, chức Thủ tướng do một chính trị gia Hồi giáo dòng Shi'ite đảm nhiệm, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo dòng Sunni, còn chức Tổng thống mang tính nghi thức thường thuộc về một chính trị gia người Kurd. Hai chính đảng người Kurd lớn nhất hiện vẫn chưa thống nhất được ứng cử viên tổng thống.

Thông thường, vị trí này do Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK) nắm giữ, song năm nay, đảng đối lập là Đảng Dân chủ Kurdistan (KDP) đã đề cử Ngoại trưởng Fuad Hussein làm ứng viên.

Ở chiều hướng khác, liên minh Shi'ite lớn nhất-Khung Điều phối-tiếp tục tái khẳng định ủng hộ cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki cho vị trí người đứng đầu chính phủ. Tuy nhiên, ngày 28/1, Tổng thống Donald Trump bày tỏ phản đối ông Maliki và cảnh báo Washington sẽ chấm dứt hỗ trợ đối với Iraq nếu ông Maliki trở lại nắm quyền.

Ông Maliki, người từng giữ chức Thủ tướng Iraq hai nhiệm kỳ từ năm 2006-2014, được cho là đã có quan hệ căng thẳng với Mỹ trong thời gian cầm quyền do thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Iran.

Các nguồn tin thân cận với Khung Điều phối cho biết nội bộ các lãnh đạo Shi'ite hiện còn chia rẽ, trong đó một số ý kiến lo ngại nguy cơ Mỹ áp đặt trừng phạt nếu ông Maliki quay lại vị trí thủ tướng./.

