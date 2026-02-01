Israel mở lại cửa khẩu giữa Gaza và Ai Cập cho người đi bộ

Cửa khẩu Rafah ở Dải Gaza đã được mở lại cho người đi bộ vào sáng 1/2, lần đầu tiên kể từ năm 2025, dưới sự giám sát của đại diện Ai Cập, Liên minh châu Âu (EU) và Điều phối viên các hoạt động chính phủ tại các vùng lãnh thổ của Lực lượng Phòng vệ Israel (COGAT).

Mặc dù danh sách dân thường được phép qua cửa khẩu đã được Israel phê duyệt từ trước, nhưng dự kiến chỉ có một số ít lượt qua lại trong ngày đầu tiên. Việc này nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị vận hành diễn tập quy trình và bảo đảm tất cả các hệ thống kiểm tra, xác minh danh tính hoạt động bình thường.

COGAT cho biết cửa khẩu giữa Gaza và Ai Cập được mở lại nhằm phục vụ công tác thử nghiệm và đánh giá hoạt động vận hành, song chưa cho phép nhiều người dân qua lại. Hoạt động di chuyển của cư dân từ cả hai chiều ra và vào Dải Gaza dự kiến bắt đầu từ ngày 2/2.

Theo truyền thông Arab, khoảng 10 xe cứu thương đang chuẩn bị tiến vào Dải Gaza để sơ tán những người Palestine bị bệnh và bị thương.

Tuần trước, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nước này đã đồng ý mở lại cửa khẩu Rafah ở mức độ hạn chế và đặt dưới cơ chế giám sát toàn diện của Israel. Các cuộc thảo luận về giải giáp Hamas dự kiến sẽ bắt đầu sau khi cửa khẩu được mở lại.

Một chính quyền kỹ trị của Palestine tại Gaza sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán với Hamas về vấn đề này.

Việc mở lại cửa khẩu Rafah mang ý nghĩa quan trọng cả về nhân đạo, an ninh và chính trị. Về mặt nhân đạo, Rafah là cửa ngõ duy nhất của Dải Gaza không do Israel trực tiếp kiểm soát, đóng vai trò then chốt trong việc sơ tán người bị thương, bệnh nhân nặng, cũng như đưa viện trợ y tế và nhân đạo vào khu vực này. Việc mở lại cửa khẩu được kỳ vọng sẽ phần nào giảm bớt áp lực đối với hệ thống y tế và đời sống dân sự tại Gaza sau thời gian dài bị phong tỏa.

Về an ninh, việc mở cửa khẩu dưới sự giám sát của Israel, Ai Cập và EU cho thấy nỗ lực thiết lập một cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí và sự di chuyển của các phần tử vũ trang.

Về chính trị-ngoại giao, động thái này được xem là bước đi mang tính thử nghiệm trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hậu ngừng bắn, bao gồm các cuộc thảo luận tiềm năng về tương lai quản trị Gaza và vấn đề giải giáp Hamas. Đồng thời, việc mở lại Rafah cũng phản ánh sự can dự ngày càng rõ nét của các bên trung gian quốc tế, đặc biệt là Ai Cập và EU, trong việc ổn định tình hình tại Gaza.

Liên quan đến chiến sự ở Gaza, truyền thông Palestine và các quan chức y tế tại Gaza cho biết Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích mới nhằm vào các khu vực ở phía Nam và phía Bắc dải đất này trong ngày 31/1, khiến ít nhất 12 người Palestine thiệt mạng.

Trước đó, cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát thông báo 12 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel diễn ra trong đêm. Truyền thông Arập đưa tin rằng trong số các nạn nhân có cả trẻ em.

Các cuộc tấn công ban đêm được cho là đã đánh trúng các căn hộ ở thành phố Gaza và Jabalia (miền Bắc), một lều trại ở khu vực Khan Younis, cùng một số địa điểm khác tại miền Trung Dải Gaza.

Đây được xem là một trong những mức thương vong cao nhất được ghi nhận tại Dải Gaza kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10/2025. IDF hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin nói trên./.

Hamas sẵn sàng chuyển giao quyền quản lý Gaza cho ủy ban kỹ trị Các quy trình đã được chuẩn bị, hồ sơ đã hoàn chỉnh và các ủy ban đã được thành lập để đảm bảo việc chuyển giao hoàn toàn quyền quản trị tại Dải Gaza trên tất cả các lĩnh vực cho ủy ban kỹ trị.