Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí "khủng" cho Israel và Saudi Arabia

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phê duyệt loạt thương vụ bán vũ khí mới với quy mô lớn cho Israel và Saudi Arabia với trị giá lần lượt là 6,67 tỷ USD và 9 tỷ USD.

Thông báo về 2 thương vụ bán vũ khí này được đưa ra vào cuối ngày 30/1, sau khi hoàn tất các thủ tục thông báo với Quốc hội theo quy định.

Theo đó, thỏa thuận bán vũ khí cho Saudi Arabia bao gồm 730 tên lửa Patriot cùng các trang thiết bị liên quan.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Saudi Arabia cũng như hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.

Thương vụ được công bố sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman và các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth.

Với Israel, thương vụ bán vũ khí cho nước này được chia thành 4 gói, bao gồm 30 trực thăng tấn công Apache, các trang thiết bị, vũ khí liên quan và 3.250 xe chiến thuật hạng nhẹ. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thương vụ này không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực.

Thông báo về các thương vụ trên được đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có nhiều động thái mới ở Trung Đông, trong đó có việc điều một đội tàu chiến tới khu vực và thúc đẩy giai đoạn hai của kế hoạch chấm dứt xung đột tại Dải Gaza./.

