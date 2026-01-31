Một số danh hiệu của Hà Nội được UNESCO công nhận

Thí sinh đăng ký dự thi từ 15/3 đến 15/4/2026. Lịch thi chia thành hai đợt, tăng một đợt so với những năm trước. Trong đó, đợt một vào hai ngày 23 và 24/5, đợt hai vào hai ngày 30 và 31/5.