Một số danh hiệu của Hà Nội được UNESCO công nhận

Một số danh hiệu và di sản của Thủ đô đã được UNESCO công nhận là: “Thành phố vì hòa bình” năm 1999, “Thành phố sáng tạo” năm 2019, Bia Tiến sỹ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám năm 2010...

