Một số danh hiệu của Hà Nội được UNESCO công nhận

Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thành phố Hà Nội là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.
Một số danh hiệu và di sản của Thủ đô đã được UNESCO công nhận là: “Thành phố vì hòa bình” năm 1999, “Thành phố sáng tạo” năm 2019, Bia Tiến sỹ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám năm 2010...
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 8/1/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.
Ngày 30/1, TBT Tô Lâm trao Quyết định chỉ định đồng chí Đoàn Minh Huấn, UV Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngày 30/1, TBT Tô Lâm công bố, trao Quyết định chỉ định đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính TW giữ chức Trưởng ban Nội chính TW.
Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ, tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt khoảng 15-16% so với năm 2025, tương đương kim ngạch xuất khẩu khoảng 546-550 tỷ USD.
Nhiều người có xu hướng tìm kiếm, đặt phòng lưu trú, vé máy bay, tour du lịch thông qua các ứng dụng trực tuyến hoặc fanpage trên mạng xã hội bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng trao đổi thông tin
Chính phủ đặt mục tiêu, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 tăng 10%, trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 12%; ngành dịch vụ tăng 10%.
Ban Bí thư TW Đảng khóa XIV gồm 13 đồng chí, trong đó 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia và 3 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV.
Với 11 hạng mục giải thưởng, Cúp Chiến thắng tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh ghi nhận, tôn vinh toàn diện, khách quan và thuyết phục những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam năm 2025.
Thí sinh đăng ký dự thi từ 15/3 đến 15/4/2026. Lịch thi chia thành hai đợt, tăng một đợt so với những năm trước. Trong đó, đợt một vào hai ngày 23 và 24/5, đợt hai vào hai ngày 30 và 31/5.
Càng cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường đổi tiền mới, tiền lẻ càng trở nên sôi động, nhất là trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Threads....
Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Việt Nam-EU đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Ngày 29/1/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 là Ngoại ngữ, ngoài 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán.
Ngày 28/1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm nay, với lý do nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng nêu rõ: Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Tai nạn giao thông trong tháng 1/2026 đã giảm cả 3 tiêu chí và giảm 2 con số so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, giảm 338 vụ (18,42%), giảm 114 người chết (11,25%) và giảm 255 người bị thương (21,93%).
Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU, hướng tới hòa bình, thịnh vượng và bền vững chung.
Chính phủ đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và đảm bảo ổn định năm 2026.
Năm 2025, Việt Nam chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trong khu vực về lượng khách quốc tế với tốc độ tăng trưởng đứng đầu ASEAN.
Số liệu sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 cho thấy lao động nông nghiệp chiếm 51,94% tổng lao động nông thôn, trong khi khu vực phi nông nghiệp tăng lên 48,06%.
Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 theo nhóm ngành của Times Higher Education ghi nhận 11 đại học Việt Nam được xếp hạng ở 9/11 nhóm ngành, tăng thêm một trường và một nhóm so với năm trước.
TTXVN trân trọng giới thiệu danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy (cập nhật đến 23/1/2026).
TTXVN trân trọng giới thiệu 34 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố (cập nhật đến ngày 23/1/2026).
Tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành TW XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, trong đó Báo cáo nêu rõ những cốt lõi trong công tác xây dựng văn kiện.
Giai đoạn 2026-2035, Việt Nam bảo đảm người dân được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống.
Đoàn Việt Nam giành được tổng cộng 38 huy chương Vàng 48 huy chương Bạc và 58 huy chương Đồng, xếp thứ 5 chung cuộc tại ASEAN Para Games 13.
Những quyết sách đúng đắn và đột phá hôm nay không chỉ đem lại kết quả tức thì cho giai đoạn 2026-2030, mà còn tạo đà cho bước phát triển nhảy vọt trong những thập niên tới.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân thể hiện sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước.
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.