GDP Việt Nam năm 2025 vượt 514 tỷ USD, tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu thế giới

Với GDP tăng 8,02%, thu ngân sách và đầu tư nước ngoài đạt đỉnh mới, Việt Nam đang khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Nhiệm kỳ 2021-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực với xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ.

Một số kết quả nổi bật năm 2025 là:

Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới. Quy mô GDP đạt hơn 514 tỷ USD. Kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát ở mức 3,31%.

Thu ngân sách nhà nước đạt kỷ lục, đến ngày 31/12/2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt dự toán tới 34,74% và tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2025 đạt 38,4 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 27,62 tỷ USD, nhiều nhất từ khi có vốn đầu tư nước ngoài.

Quy mô thương mại quốc tế đạt kỷ lục hơn 930 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.../.

