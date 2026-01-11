Cơ cấu, tốc độ tăng GRDP của 6 thành phố trực thuộc Trung ương

Nhóm các đô thị trung tâm vùng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng cao trong năm 2025, đóng vai trò trụ cột và lan tỏa động lực phát triển ra toàn bộ nền kinh tế.

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng là thủ phủ kinh tế - chính trị - xã hội của Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ có tăng trưởng kinh tế năm 2005 khá nổi bật (Hà Nội tăng 8,2%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,5%, Hải Phòng tăng 11,8%).

Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng ước tính đạt 9,18%, đóng góp 2,52% vào tăng trưởng chung của cả nước.

Cần Thơ khẳng định vai trò trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,23%.

Huế thuộc nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng khá, ước đạt 8,5%./.