Việt Nam giữ vị trí độc đáo trong chuỗi sản xuất toàn cầu

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn tin của trang “Thời báo Hoàn cầu” - một ấn phẩm của Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - nhận định số liệu mới được công bố về GDP của Việt Nam đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều yếu tố bất lợi.

Với kết quả này, Chính phủ Việt Nam còn nhiều dư địa cho việc điều chỉnh chính sách tiền tệ, giải phóng sức sống thị trường và đẩy mạnh cải cách thể chế, qua đó có thể hoàn thành mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.



Bài báo dẫn số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố cho thấy, trong quý IV/2025, GDP của Việt Nam tăng 8,46% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần đưa GDP cả năm tăng trưởng 8,02%. Đáng chú ý, ngành công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2019.



Nghiên cứu viên Hoàng Đông Nhật (Huang Dongri) tại Trung tâm Nghiên cứu Khu vực và Quốc gia thuộc Học viện Sư phạm Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc) cho rằng có nhiều yếu tố quan trọng tạo ra sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, bao gồm chính trị trong nước ổn định, các cải cách hành chính thực hiện trong năm 2025 giúp tối ưu hóa đáng kể môi trường kinh doanh và đẩy nhanh quá trình thị trường hóa, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Ngoài ra, việc tiếp tục phát huy lợi thế dân số hơn 100 triệu người với cơ cấu dân số trẻ và đất nước hội nhập toàn diện vào cộng đồng quốc tế giúp củng cố hơn nữa vị thế đầu mối quan trọng của Việt Nam trong “tái cấu trúc” chuỗi công nghiệp châu Á.



Trong những năm gần đây, xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam liên tục tăng, đóng góp hơn một nửa tăng trưởng xuất khẩu.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam đạt 87,29 tỷ USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm trước đó và chiếm 22,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Trong cùng kỳ, nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam cũng đạt 123,15 tỷ USD, tăng 39,1% và chiếm gần 33% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Những số liệu này cho thấy Việt Nam đã mở rộng đáng kể hoạt động xuất nhập khẩu của 3 nhóm mặt hàng trên và tăng cường vai trò của mình trong chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng khu vực cũng như thế giới.



Chuyên gia Hoàng Đông Nhật phân tích: “Không thể phủ nhận rằng Việt Nam giữ một vị trí độc đáo trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Việt Nam có các tuyến đường kết nối bằng đường bộ và đường biển, đảm bảo chuỗi cung ứng thông suốt và chu kỳ vận chuyển ngắn. Về mặt thể chế, Việt Nam tận dụng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vốn là hai hiệp định thương mại tự do lớn, để xuất khẩu các sản phẩm của mình sang nhiều nước. Ở góc độ công nghiệp, Việt Nam đã hình thành chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, từ dệt may, điện tử đến năng lượng mới.”



Nhận định về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, ông Cát Hồng Lượng (Ge Hongliang) - Phó Viện trưởng Học viện ASEAN thuộc Đại học Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc) - cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi sự dịch chuyển thương mại và đầu tư trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Từ năm 2018, không chỉ các doanh nghiệp từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam, mà nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng lựa chọn thiết lập hoạt động kinh doanh tại đây.



Theo ông Cát Hồng Lượng, thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam thể hiện rõ sự phân công lao động giữa hai nước ở thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp.

Hợp tác công nghiệp giữa hai nước không chỉ đơn thuần là chuyển giao năng lực sản xuất, mà còn có cả các ngành công nghiệp cao cấp.

Ông Cát Hồng Lượng tin rằng mô hình hợp tác này sẽ tiếp tục được tăng cường dưới sự thúc đẩy của hội nhập khu vực Trung Quốc - ASEAN./.

