Phó Thủ tướng: Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh

Ngày 10/1, tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về công tác triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới và dự án đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc).

Báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế cửa khẩu trên địa bàn với những con số ấn tượng. Năm 2025, tổng trọng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 3.000 triệu tấn và kim ngạch đạt 6.458,8 triệu USD. Riêng địa bàn chi nhánh Móng Cái đã đóng góp tới 6.293,21 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Song song với đà tăng trưởng thương mại, hoạt động xuất nhập cảnh cũng ghi nhận sự nhộn nhịp với tổng lượt người năm 2025 đạt hơn 8,5 triệu lượt, riêng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chiếm hơn 8 triệu lượt, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cửa khẩu theo đó cũng đạt mức 332.350 triệu đồng, tăng 48% so với năm 2024, tạo nguồn lực quan trọng cho tái đầu tư địa phương.

Trước bối cảnh đó, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc) và đang thực hiện các bước khảo sát mở rộng phạm vi ranh giới khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái để phục vụ hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Tỉnh đã xây dựng các cơ chế chính sách thí điểm cho Khu hợp tác kinh tế qua biên giới và đề xuất sử dụng ngân sách địa phương để chủ động triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái.

Mục tiêu của tỉnh là hoàn thành đoạn Hải Phòng-Hạ Long trong giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn đầu tư để thông tuyến đến Móng Cái cùng tuyến nhánh kết nối cảng biển Con Ong-Hòn Nét trước năm 2030.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả tăng trưởng GRDP đột phá trên 10% của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2025, góp phần quan trọng vào thành tựu kinh tế chung của cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh không chỉ là giải pháp đột phá để nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa, đặc biệt là nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước Trung Á, mà còn góp phần thắt chặt giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Cửa khẩu thông minh Móng Cái. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN phát)

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện đề án cửa khẩu thông minh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tuần tới.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp xây dựng các cơ chế thí điểm vượt trội cho Khu hợp tác kinh tế qua biên giới và chỉ đạo Bộ Công Thương sớm thống nhất với phía Trung Quốc về lộ trình triển khai nhằm tạo động lực phát triển mới cho khu vực kinh tế biên mậu./.

Cửa khẩu thông minh Việt-Trung: Mở rộng không gian thương mại biên giới Tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Quảng Tây, Trung Quốc, quy trình thông quan đã thay đổi căn bản. Nếu như trước đây một chuyến xe phải mất 3-5 ngày để hoàn tất thủ tục thì nay chỉ mất khoảng 15 giây.