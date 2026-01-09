Multimedia
Các trường học Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ xuống thấp

Ngày 9/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động theo dõi dự báo thời tiết trong các đợt rét đậm, rét hại để kịp thời điều chỉnh hình thức dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Bản tin 60s ngày 9/1/2026 gồm những nội dung sau:

Các trường học Hà Nội chủ động cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ xuống thấp.

Thành phố Hồ Chí Minh lạnh xuống 16 độ C, Tây Nam Bộ rét chưa từng có.

Cháy lớn tại spa 7 tầng ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề xuất nâng phụ cấp cho hàng triệu giáo viên, mức cao nhất lên tới 80%.

“Cái kết” cho thanh niên đi SH buông hai tay lái xe trên cầu Ba Son.

Tổng tư lệnh quân đội Iran sẵn sàng chiến đấu sau tuyên bố của ông Trump.

Ông Kim Jong-un tuyên bố ủng hộ ông Putin vô điều kiện.

Quân Nga khiếp sợ trước UAV “sát thủ trên không” của Ukraine./.

