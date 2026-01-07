Multimedia
Mỹ gửi lời cảnh báo đến Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gửi thông điệp cảnh báo tới Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello - nhân vật theo đường lối cứng rắn.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ gửi lời cảnh báo đến Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello

Venezuela cải tổ nội các sau vụ tấn công của Mỹ.

Liên minh phương Tây bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc cho Ukraine.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

