Thượng viện Mỹ thúc đẩy hạn chế quyền sử dụng quân sự của ông Trump ở Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 8/1 đã thúc đẩy một nghị quyết lưỡng đảng nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump sử dụng lực lượng quân sự “trong hoặc chống lại Venezuela” nếu không có sự phê chuẩn trước của Quốc hội.

Cuộc bỏ phiếu về việc thúc đẩy xem xét nghị quyết trên đã kết thúc với 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống.

Có 5 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa đã cùng toàn bộ 47 thượng nghị sỹ Dân chủ bỏ phiếu thuận cho động thái đưa nghị quyết ra thảo luận tại toàn thể Thượng viện.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi các lãnh đạo đảng Cộng hòa kêu gọi, nhưng không thành công, nhằm chặn nghị quyết này và bảo toàn thẩm quyền của Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông đe dọa tiến hành “làn sóng tấn công thứ hai” vào Venezuela.

Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela trong một thời gian tạm thời sau khi ông ra lệnh thực hiện một chiến dịch quân sự vào tuần trước nhằm bắt giữ và dẫn độ lãnh đạo Nicolás Maduro.

Dự luật do Thượng nghị sỹ Tim Kaine (đảng Dân chủ, bang Virginia) dẫn dắt và được Thượng nghị sỹ Rand Paul (đảng Cộng hòa, bang Kentucky), Thượng nghị sỹ Adam Schiff (đảng Dân chủ, bang California) và Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ, bang New York) đồng bảo trợ.

Động thái thủ tục ngày 8/1 mở đường cho một cuộc bỏ phiếu toàn thể Thượng viện về biện pháp này vào tuần tới.

Giới truyền thông Mỹ nhận định cuộc bỏ phiếu đó chỉ cần đa số đơn giản và được dự đoán sẽ thông qua. Tuy nhiên, nghị quyết còn phải được Hạ viện phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành, nên khả năng trở thành luật là rất thấp.

Dù vậy, dự luật gửi đi một thông điệp quan trọng tới Tổng thống Trump và có thể tác động đến các bước đi chính sách đối ngoại của ông trong thời gian tới tại Venezuela và các quốc gia khác.

Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gắt 5 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận cùng đảng Dân chủ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng cuộc bỏ phiếu “làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tự vệ và an ninh quốc gia của Mỹ, cản trở thẩm quyền của Tổng thống với tư cách Tổng tư lệnh”./.

