Colombia và Mỹ hành động chung chống tội phạm buôn ma túy ở biên giới Venezuela

Ngày 8/1, Bộ Nội vụ Colombia cho biết Tổng thống Gustavo Petro và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí thực hiện “hành động chung” nhằm chống lại các nhóm tội phạm buôn bán cocaine ở khu vực biên giới giáp Venezuela.



Theo Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti, hai lãnh đạo đã có cuộc điện đàm đầu tiên hôm 6/1, đánh dấu việc hạ nhiệt căng thẳng sau khi Tổng thống Trump từng đe dọa can thiệp quân sự vào Colombia, sau việc lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.



Ông Benedetti chia sẻ: “Chúng tôi cam kết phối hợp hành động chống lại Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) - nhóm vũ trang cuối cùng ở Colombia.” Colombia cáo buộc ELN thực hiện các vụ tấn công, bắt cóc binh sỹ và rút về các căn cứ ở Venezuela. Bên cạnh đó, ông Benedetti cho biết Tổng thống Petro đã đề nghị Tổng thống Trump “giúp tấn công mạnh vào ELN trên biên giới” với Venezuela.



Colombia và Venezuela có biên giới dài 2.200 km, nơi nhiều nhóm vũ trang tranh giành lợi nhuận từ buôn bán ma túy, khai thác mỏ trái phép và buôn lậu.



Bất chấp những mâu thuẫn trước đây, Tổng thống Petro đã chấp nhận lời mời gặp Tổng thống Trump tại Washington. Mỹ và Colombia vốn duy trì hợp tác an ninh trong nhiều thập kỷ qua, song quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai hồi tháng 1 năm ngoái./.

Tổng thống Petro tuyên bố bảo vệ chủ quyền nếu Mỹ hành động quân sự ở Colombia Washington từng áp đặt trừng phạt đối với ông Petro và đưa Colombia vào danh sách các nước không hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống ma túy, đồng thời giảm viện trợ cho quốc gia Nam Mỹ này.