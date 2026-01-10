Mỹ: Thẩm phán chặn lệnh đóng băng ngân sách hỗ trợ trẻ em tại 5 bang

Ngày 9/1, Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Arun Subramanian đã ra phán quyết tạm thời ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump chặn dòng tiền liên bang dành cho các chương trình hỗ trợ trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đối với 5 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo gồm California, Colorado, Illinois, Minnesota và New York.

Trước đó, 5 bang này đã khởi kiện, cho rằng quyết định của chính phủ liên bang đóng băng ngân sách đối với 3 chương trình trợ cấp được công bố hôm 7/1 đang gây tác động tức thì và tạo ra “sự hỗn loạn trong vận hành.”

Các bang khẳng định chính phủ liên bang không có cơ sở pháp lý để giữ lại các khoản tiền này.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết việc tạm dừng giải ngân xuất phát từ việc các bang trên đã cấp phúc lợi cho những người nhập cư trái phép, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Ba chương trình bị ảnh hưởng gồm Quỹ Phát triển và Chăm sóc Trẻ em (CCDF) hỗ trợ chi phí giữ trẻ cho các gia đình thu nhập thấp; chương trình Hỗ trợ Tạm thời cho Gia đình Khó khăn (TANF) cung cấp trợ cấp tiền mặt và đào tạo việc làm; và Quỹ Trợ cấp Dịch vụ Xã hội (SSBG) - một nguồn ngân sách nhỏ hơn dành cho nhiều chương trình xã hội khác.

Theo các bang, tổng ngân sách họ nhận từ các chương trình này vượt 10 tỷ USD mỗi năm.

Thẩm phán Subramanian quyết định duy trì lệnh tạm thời cho đến khi tòa xem xét thêm các lập luận pháp lý.

Trước đó, chính phủ liên bang đã yêu cầu các bang cung cấp một lượng lớn dữ liệu, gồm tên và số an sinh xã hội của tất cả những người nhận trợ cấp từ một số chương trình kể từ năm 2022.

Các bang cho rằng yêu cầu này vi hiến và mang động cơ chính trị nhằm vào các đối thủ của Tổng thống Trump, thay vì mục tiêu chống gian lận - điều mà họ khẳng định đã và đang thực hiện.

Luật sư Jessica Ranucci thuộc cơ quan tư pháp bang New York cho biết ít nhất 4 bang đã bị chậm giải ngân sau khi nộp yêu cầu, cảnh báo việc thiếu kinh phí chăm sóc trẻ em sẽ gây bất ổn ngay lập tức cho các cơ sở dịch vụ và các gia đình thụ hưởng.

Trong khi đó, đại diện chính phủ liên bang, bà Kamika Shaw, nói rằng dòng tiền vẫn được chuyển tới các bang./.

