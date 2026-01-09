Mỹ điều tra vụ nhân viên thực thi luật nhập cư nổ súng

Ngày 8/1, giới chức Mỹ cho biết các nhân viên thực thi luật nhập cư liên bang đã nổ súng làm 2 người bị thương tại thành phố Portland, bang Oregon.

Văn phòng Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại Portland xác nhận đang điều tra một vụ “nổ súng có liên quan đến đặc vụ” xảy ra vào khoảng 14h15, liên quan đến các nhân viên thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP). Theo FBI, hai người đã bị thương trong vụ việc.

Cảnh sát thành phố Portland cho biết lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo và phát hiện 1 nam và 1 nữ có dấu hiệu bị trúng đạn. Hai nạn nhân được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên tình trạng hiện chưa được công bố.

Theo cảnh sát Portland, lực lượng này không tham gia vào vụ nổ súng. Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cho biết các nhân viên liên bang liên quan thuộc CBP, trong khi FBI là cơ quan chủ trì điều tra vụ việc.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ là một trong những đơn vị trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cùng với Lực lượng Tuần tra Biên giới.

Cảnh sát trưởng Portland Bob Day cho biết giới chức nhận thức rõ tâm lý căng thẳng và nhạy cảm của dư luận trong bối cảnh xảy ra các vụ nổ súng nghiêm trọng gần đây tại Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc./.

