Mỹ để ngỏ khả năng dỡ bỏ trừng phạt Venezuela

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này có thể dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với Venezuela ngay trong tuần tới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu và chuyển nguồn thu về quốc gia Nam Mỹ.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời phỏng vấn của báo giới mới đây, Bộ trưởng Bessent khẳng định Mỹ đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt liên quan đến lượng dầu của Venezuela sắp được đưa ra bán.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ cân nhắc những điều chỉnh cần thiết để tạo điều kiện cho việc chuyển về Venezuela số tiền thu được từ việc bán dầu mà phần lớn hiện đang lưu trữ trên các tàu chở dầu.

Ông Bessent cho biết số tiền này sẽ giúp Venezuela có thêm nguồn lực duy trì hoạt động của chính phủ, các cơ quan an ninh và phục vụ đời sống người dân.



Cũng theo người đứng đầu ngành tài chính Mỹ, trong tuần tới, ông sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) để thảo luận về việc nối lại việc hỗ trợ Venezuela.

Số tiền gần 5 tỷ USD theo Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Venezuela, hiện đang bị IMF đóng băng, có thể sẽ được sử dụng để giúp tái thiết nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.



Venezuela hiện sở hữu khoảng 3,59 tỷ SDR, tương đương 4,9 tỷ USD, nhưng chưa thể tiếp cận nguồn tài sản này. SDR là rổ tiền tệ gồm đồng USD, Euro, Yen Nhật, bảng Anh và Nhân dân tệ Trung Quốc.



Nếu được thực hiện, những bước đi trên sẽ là động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc điều chỉnh chính sách với Venezuela sau vụ tấn công bất ngờ đêm 3/1 và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro với cáo buộc buôn bán ma tuý, điều mà ông Maduro một mực bác bỏ. Nhiều nước và tổ chức quốc tế phản đối cuộc tấn công này của Mỹ./.

