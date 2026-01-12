Huấn luyện viên Mai Đức Chung tìm nhân tố mới cho đội tuyển nữ Việt Nam

Tại Giải U19 nữ Quốc gia 2025/26, HLV Mai Đức Chung trực tiếp theo dõi các trận đấu nhằm tìm kiếm lực lượng kế cận, chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2026 và xa hơn là giấc mơ World Cup 2027.

Tại Giải U19 nữ Quốc gia 2025/26, huấn luyện viên Mai Đức Chung trực tiếp theo dõi các trận đấu với mục tiêu tìm kiếm những gương mặt trẻ giàu tiềm năng.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho đội tuyển nữ Việt Nam trên hành trình hướng tới Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 và xa hơn là giấc mơ World Cup 2027.

Sự hiện diện của ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam tại giải U19 nữ Quốc gia cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của công tác đào tạo trẻ.

Trong bối cảnh đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng, việc sớm phát hiện, bồi dưỡng các cầu thủ kế cận là yếu tố then chốt để duy trì thành tích.

Giải U19 không chỉ là sân chơi thi đấu, mà còn là “bệ phóng” để các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực, sẵn sàng bổ sung cho đội tuyển quốc gia trong những chiến dịch lớn sắp tới./.