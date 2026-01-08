:Chi tiết vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả tại Công ty Đồ hộp Hạ Long

Ngày 8/1, Công an Hải Phòng phát hiện vụ thu gom, tập kết thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để đưa vào sản xuất thực phẩm đóng hộp tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Bản tin 60s ngày 8/1/2025 gồm những nội dung sau:

Chi tiết vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Người thất nghiệp có thể được nhận 26,5 triệu đồng/tháng.

Phát hiện “kho báu vàng đen” ngoài khơi Việt Nam.

Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc Khánh giữa lúc rộ tin bệnh nặng.

Thời tiết TP. HCM sắp lạnh hiếm thấy, có nơi thấp nhất 17 độ C.

Venezuela xác nhận đàm phán bán dầu thô cho Mỹ.

Mỹ liên tiếp bắt giữ tàu chở dầu liên quan tới Venezuela.

Ông trùm mạng lưới lừa đảo tỷ USD bị Campuchia dẫn độ về Trung Quốc./.