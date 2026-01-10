Lá chắn thép bảo vệ ngày hội lớn của đất nước

Dưới cái nắng khô gắt của những ngày giáp Tết, không khí tại thao trường tập kết cho Lễ tổng duyệt xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đang nóng lên từng giờ.

Sẵn sàng, tinh nhuệ và hiện đại. Đó là khí thế hừng hực tại Lễ ra quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với những dàn khí tài đặc chủng lần đầu xuất hiện cùng sự khổ luyện của hàng nghìn cán bộ chiến sỹ, lực lượng Công an nhân dân đang tạo nên một "lá chắn thép" vững chắc, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước.

Đây là những cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ - đơn vị tinh nhuệ trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Từng thế võ, từng bước di chuyển không chỉ là kỹ năng, mà là sự kết tinh của quá trình khổ luyện. Những tiếng hô vang dội, tiếng khí giới va chạm rầm rập không chỉ thể hiện sức mạnh cơ bắp, mà còn là sự thị uy trước các thế lực thù địch.

Đó là lời khẳng định đanh thép về sự chính quy, tinh nhuệ và tinh thần sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước trong năm 2026./.