Đại hội Đảng XII đưa Lào bước vào kỷ nguyên mới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 9/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII, diễn ra từ ngày 6-8/1 vừa qua.

Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế và các cơ quan ngoại giao tại Lào cùng đông đảo phóng viên của Lào và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cho biết, với khẩu hiệu “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân để vững bước tiến lên xã hội chủ nghĩa,” Đại hội Đảng XII của Lào đã thông qua Cương lĩnh Chính trị lần thứ ba.

Đây là văn kiện quan trọng xác định phương hướng cơ bản cho chiến lược và tầm nhìn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến năm 2055. Bản Cương lĩnh này cũng đánh giá việc thực hiện Cương lĩnh Chính trị lần thứ hai, việc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc và đặt nền móng cho chế độ dân chủ nhân dân để tiến lên chủ nghĩa xã hội, được chia thành 3 giai đoạn: (i) Đảng lãnh đạo sứ mệnh giải phóng; (ii) Đảng lãnh đạo sứ mệnh giữ gìn và xây dựng đất nước; và (iii) Đảng lãnh đạo sứ mệnh chuyển đổi mới.

Theo ông Thongsavanh, Đại hội Đảng XII của Lào lần này đã xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XI, đánh giá toàn diện và sâu sắc kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội XI trong 5 năm qua, những khó khăn kinh tế - tài chính từng bước được giải quyết, kinh tế-xã hội duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Đại hội cũng đã xem xét và thông qua Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030), là kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XII và là chương trình, dự án quốc gia, bao gồm cả khung đầu tư cho các dự án đó.

Trong đó, đề ra 6 mục tiêu lớn để tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững như xác định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ thông qua việc tận dụng những tiềm năng của đất nước, giúp nền kinh tế ổn định và liên tục tăng trưởng chất lượng, bền vững với mức tăng trưởng trung bình 6%/năm trở lên; đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và sử dụng công nghệ hiện đại; cải thiện đời sống của người dân, đảm bảo phát triển hài hòa giữa thành thị và nông thôn, bên cạnh việc từng bước giảm nghèo.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào khẳng định Đại hội Đảng XII của nước này là sự kiện chính trị-xã hội trọng đại của đất nước, được thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng.

Các đại biểu tham dự họp báo. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại hội cũng đã đề ra những định hướng chiến lược đến năm 2055, đúng dịp 100 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, phấn đấu xây dựng nước Lào trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao, xích lại gần với các nước có thu nhập cao; hệ thống chính trị vững mạnh; nền kinh tế hiện đại; đời sống của người dân được nâng cao...

Đại hội Đảng XII cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 73 ủy viên chính thức và 15 ủy viên dự khuyết, là đội ngũ nòng cốt để lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII thành công, tạo bước đột phá và chuyển đổi mạnh mẽ về phát triển, đưa đất nước tiến lên phía trước một cách vững chắc.

Hội nghị Trung ương lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí và Ban Bí thư gồm 11 đồng chí. Các đại biểu nhất trí cao bầu đồng chí Thongloun Sisoulith tái đắc cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII; bầu Đại tướng Vilay Lakhamfong làm Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vanxay Fongsavan làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong động thái chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XII của Lào, sáng 9/1, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu đã tới Đại sứ quán Lào thăm và chúc mừng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Đại sứ Lào tại Thái Lan Sisavath Inphachanh bày tỏ cảm ơn tình cảm và sự quan tâm chân thành của Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng đoàn dành cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào.

Đại sứ Sisavath nhấn mạnh Đại hội XII vừa diễn ra là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước Lào, với hơn 50 chính đảng trên thế giới đã gửi lời chúc mừng thành công của Đại hội.

Đặc biệt trong đó, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã cử đặc phái viên là Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sang Lào để chuyển điện đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng thành công của Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa mới.

Khẳng định Đại hội XII là dấu mốc chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước Lào anh em, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đã thành công tốt đẹp, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư, đất nước Lào sẽ đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội XII đã đề ra, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Nhân dịp này, hai Đại sứ cùng trao đổi những lời chúc mừng Năm mới dồi dào sức khỏe và thành công tới hai bên, mong muốn giữa hai Đại sứ quán sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu để thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó hữu nghị như mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.

Đại hội XII Đảng NDCM Lào: Nền tảng chính trị cho giai đoạn phát triển mới Cương lĩnh chính trị của Đảng NDCM Lào xác định 11 chính sách lớn, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuyển đổi số.