Thái Lan bắt 3 nghi phạm người nước ngoài lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 10/1, nhà chức trách Thái Lan thông báo về vụ bắt giữ 3 công dân Trung Quốc bị cáo buộc chủ mưu một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, chiếm đoạt 7 tỷ baht (hơn 220 triệu USD) của 10.000 nạn nhân.

Các sỹ quan thuộc Cục Chống tội phạm kinh tế và Văn phòng Xuất nhập cảnh tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm Yang, 41 tuổi; Wang, 46 tuổi và Li, 46 tuổi tại một căn hộ chung cư ở quận Huai Khwang, Bangkok và một ngôi nhà ở quận Hang Dong, Chiang Mai vào ngày 9/1.

Các nghi phạm bị truy nã theo lệnh của Bộ Công an Trung Quốc với tội danh nhận tiền gửi bất hợp pháp từ công chúng. Hộ chiếu Trung Quốc của các đối tượng này cũng đã bị thu hồi.

Các nhà điều tra cho biết các nghi phạm đã đăng ký Công ty Tư vấn quản lý doanh nghiệp Jihui ở Hải Nam, Trung Quốc và phát động chiến dịch kêu gọi vốn từ công chúng mà không được phép.

Các nghi phạm hứa hẹn lợi nhuận cao bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong vòng từ 3 đến 5 năm tới.

Để tăng độ tin cậy, các nghi phạm đã phát triển một ứng dụng đầu tư có tên Jihui Jinfu, đảm bảo lợi nhuận hàng năm không dưới 12%.

Cuộc điều tra cho thấy đường dây lừa đảo này đã thu hút hơn 8.000 nhà đầu tư, gây thiệt hại ước tính 1,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7 tỷ baht. Ba nghi phạm sau đó đã trốn khỏi Trung Quốc và đi đến một số quốc gia trước khi vào Thái Lan và lẩn trốn ở các tỉnh khác nhau.

Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng các đối tượng trên đã tìm mọi cách lừa dối chính quyền bằng cách xin thị thực sinh viên để đến học tập tại Thái Lan.

Chính quyền Trung Quốc sau đó đã thu hồi giấy tờ đi lại của các nghi phạm và phối hợp với chính quyền Thái Lan, dẫn đến vụ bắt giữ nói trên.

Chính quyền Thái Lan đã thu hồi giấy phép cư trú của các đối tượng này và ban hành lệnh trục xuất. Các nghi phạm hiện đang bị giam giữ chờ trục xuất về Trung Quốc./.

