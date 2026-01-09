Thế giới

ASEAN

Lở “núi” rác tại Philippines, hàng chục người mất tích

Một "núi" rác khổng lồ tại bãi tập kết ở làng Binaliw, thành phố Cebu bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 1 công nhân thiệt mạng, nhiều người bị thương và hàng chục người hiện vẫn mất tích.

Lan Phương
Ảnh chụp từ trên cao khu vực bãi rác Binaliw bị sập ngày 8 /1. (Ảnh: cebudailynews)
Ảnh chụp từ trên cao khu vực bãi rác Binaliw bị sập ngày 8 /1. (Ảnh: cebudailynews)

Cảnh sát Philippines ngày 9/1 cho biết một vụ sạt lở rác nghiêm trọng vừa xảy ra tại cơ sở phân loại chất thải ở thành phố Cebu, miền Trung Philippines, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Sự việc xảy ra ngày 8/1 khi một "núi" rác khổng lồ tại bãi tập kết ở làng Binaliw, thành phố Cebu bất ngờ đổ sập, chôn vùi nhiều công nhân đang làm việc bên dưới.

Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm tại hiện trường để giải cứu những người bị kẹt trong đống đổ nát.

Theo Chuẩn tướng Roderick Maranan, Giám đốc cảnh sát khu vực, cơ quan chức năng nước này vẫn đang xác định liệu có nhà dân nào ở lân cận bị ảnh hưởng hay không.

Tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng Philippines chưa thể đưa ra con số chính xác về số nạn nhân trong vụ việc.

Phía cảnh sát cho biết đã có 1 nữ công nhân thiệt mạng, 7 người bị thương và 27 người hiện còn mất tích. Trong khi đó, theo Thị trưởng Cebu, ông Nestor Archival, 12 người đã được cứu sống, song số người mất tích lên tới 38 người.

Thị trưởng Nestor Archival cho biết đã huy động lực lượng phản ứng nhanh tham gia công tác tìm kiếm và cứu nạn. Ông cam kết sẽ hỗ trợ tận tình cho gia đình các nạn nhân.

Cơ sở quản lý chất thải này có tổng cộng 110 nhân viên. Trong ngày 9/1, chính quyền thành phố và ban quản lý cơ sở đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xử lý hậu quả và đánh giá mức độ thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Philippines #Cebu #sạt lở rác #cứu hộ #mất tích #thảm họa Philippines
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Indonesia nâng mức cảnh báo đối với núi lửa Burni Telong sau khi ghi nhận sự gia tăng hoạt động. (Ảnh: AP)

Núi lửa tại Indonesia phun trào 31 lần trong 6 giờ

Trạm quan trắc núi lửa Semeru tại huyện Lumajang, tỉnh Đông Jawa, Indonesia đã ghi nhận 31 trận động đất do núi lửa phun trào chỉ trong sáng 6/1, biên độ 11-22 mm, thời gian kéo dài 64-115 giây.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (Jakarta,10/3/2025). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Indonesia: Bảy thập kỷ đồng hành

Trải qua hơn 7 thập kỷ hình thành và phát triển, quan hệ Việt Nam-Indonesia đã vượt ra khỏi khuôn khổ hợp tác song phương thông thường để trở thành một trụ cột quan trọng của cấu trúc khu vực.