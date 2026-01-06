Đại hội XII Đảng NDCM Lào định hình công cuộc đổi mới đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 6/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào các dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước Lào.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, sau 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại hội XII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, đồng thời đề ra phương hướng, chính sách và kế hoạch triển khai công tác của Đảng và đất nước trong thời gian tới, xác định tầm nhìn dài hạn nhằm tiếp tục đẩy mạnh đường lối đổi mới của Đảng theo chiều sâu.

Bày tỏ niềm tự hào và vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Lào đạt được trong 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cũng như trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách quốc phòng, an ninh toàn dân, toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kinh tế dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tăng trưởng; nhân dân Lào các dân tộc luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác quản lý nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được cải thiện và từng bước được nâng cao; các tổ chức trong hệ thống chính trị đã được nâng cấp chất lượng lên mức mới, tích cực mở rộng và phát huy vai trò của mình; các hoạt động quản lý nhà nước, công tác quản lý kinh tế-xã hội của các tổ chức nhà nước đã được nâng cao hiệu quả; hợp tác với các nước bạn bè quốc tế đã được nâng cấp và mở rộng sâu rộng, mang lại lợi ích cho nhân dân và đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Lào trên trường khu vực và quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, vừa tạo động lực mới cho phát triển, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với Lào. Điều này đòi hỏi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phải lựa chọn con đường phát triển phù hợp với đặc điểm của đất nước và thích ứng với bối cảnh mới.

Trước tình hình và yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng, Đại hội XII sẽ thảo luận và thông qua Cương lĩnh chính trị lần thứ ba của Đảng, khẳng định mục tiêu và con đường phát triển của Lào đến năm 2055, tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân để vững bước tiến tới mục tiêu cuối cùng của công cuộc cách mạng.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng sẽ thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX; đồng thời đề ra các định hướng, chính sách, tầm nhìn đến năm 2055, chiến lược phát triển 10 năm (2026-2035) và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2026-2030), nhằm triển khai cương lĩnh chính trị của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ thảo luận và thông qua dự thảo Điều lệ Đảng sửa đổi, nhằm tập trung xây dựng Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh để hoàn thành sứ mệnh lịch sử quang vinh trong giai đoạn mới.

Với khẩu hiệu “Nâng cao vai trò lãnh đạo vững mạnh của Đảng, quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh để tiến lên xã hội chủ nghĩa.”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có sự tham dự của 834 đại biểu đại diện cho 421.865 đảng viên trên cả nước và 388 khách mời./.

