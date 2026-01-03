Lào đạt nhiều thành công nổi bật trên tất cả mọi lĩnh vực trong 5 năm qua

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6-8/1/2026.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khamphan Pheuinhavong đã trả lời phỏng vấn truyền thông Lào, nêu bật những thành công nổi bật của nước này trên tất cả mọi lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm vừa qua.



Ông Khamphan Pheuinhavong cho biết trong giai đoạn 5 năm qua, môi trường thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, tác động đến hòa bình, ổn định và an ninh toàn cầu.

Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào Khamphan Pheuinhavong trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Mặc dù đất nước Lào phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế-tài chính, tiền tệ; đồng kip mất giá; lạm phát cao; giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt tăng mạnh; các hiện tượng tiêu cực trong xã hội diễn ra liên tục… song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung cao của Trung ương Đảng; với sự nỗ lực phấn đấu, tham gia tích cực của các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Lào các dân tộc; cùng với sự hợp tác, ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Lào đã tổ chức thực hiện được các phương hướng, mục tiêu phấn đấu đã đề ra.

Nền kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; kiểm soát được nguy cơ lạm phát; một số chỉ số kinh tế đang từng bước phục hồi và được củng cố nền tảng vững chắc hơn. Lào vô cùng phấn khởi, tự hào khi đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực công tác.



Ông Khamphan Pheuinhavong nhấn mạnh, về chính trị, Lào đã giữ vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội cơ bản được đảm bảo. Vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Nhân dân cách mạng Lào tiếp tục được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.



Về kinh tế, Lào đã tập trung tổ chức thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội quốc gia gắn với triển khai Chương trình nghị sự quốc gia giải quyết khó khăn kinh tế-tài chính, đạt được nhiều kết quả quan trọng, mang tính nền tảng. Kinh tế vĩ mô từng bước vượt qua nguy cơ rơi vào khủng hoảng.

Hệ thống thể chế, quy định, cơ chế quản lý kinh tế được cải thiện theo hướng tạo thuận lợi, thúc đẩy sản xuất-kinh doanh, hiện đại hóa và hạn chế thất thoát ngân sách; một số doanh nghiệp nhà nước được cải cách nghiêm túc.



Trong 5 năm qua, nền kinh tế Lào duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 4,2% và thu nhập bình quân đầu người đạt 2.138 USD. Việc triển khai các biện pháp xử lý nợ công đã giúp giảm tỷ lệ nợ công từ 112% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) xuống 88% GDP vào năm 2025. Lạm phát được kiểm soát, giảm từ 22,96% năm 2022 xuống 8,3% năm 2025. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch liên tiếp trong 5 năm.



Về thương mại, tổng kim ngạch thương mại đạt hơn 84 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt hơn 46 tỷ USD, nhập khẩu đạt 37,9 tỷ USD, và thặng dư thương mại đạt hơn 8 tỷ USD.



Về đầu tư, tổng vốn huy động đạt 387.372 tỷ kip (17,8 tỷ USD), bằng 189% kế hoạch. Đầu tư từ ngân sách trong nước đạt 22.080 tỷ kip, bằng 96% kế hoạch; vốn viện trợ đạt 54.493 tỷ kip, bằng 146% kế hoạch; đầu tư của khu vực tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 266.494 tỷ kip, bằng 266% kế hoạch; đầu tư từ các nguồn khác đạt 44.305 tỷ kip.



Về văn hóa-xã hội, Lào coi việc phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu; nâng cao chất lượng giảng dạy; tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và tình trạng bỏ học của học sinh, sinh viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát triển đổi mới sáng tạo. Chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa mang bản sắc dân tộc.



Công tác quản lý lao động được coi trọng; khuyến khích khu vực nhà nước và tư nhân tham gia phát triển, đào tạo nghề cho 159.837 người; giải quyết việc làm cho 464.514 lao động trong nước và lao động đi làm việc ở nước ngoài. Việc thực hiện chính sách đối với người có công với đất nước và công tác an sinh, trợ giúp xã hội được triển khai hiệu quả.



Về tổ chức bộ máy nhà nước, các cơ quan nhà nước ở các cấp được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Bộ máy nhà nước các cấp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả; số lượng cơ quan hành chính trung ương giảm từ 17 bộ và 3 cơ quan ngang bộ xuống còn 13 bộ và 2 cơ quan ngang bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý sau kiểm tra được tăng cường một cách nghiêm túc, quyết liệt.



Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,3% trong năm 2019 xuống 15% trong năm 2025; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt 95,57% tổng số hộ trên cả nước.



Về đối ngoại, Lào luôn chủ động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao vị thế, vai trò và ảnh hưởng của Lào trên trường khu vực và quốc tế. Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 151 quốc gia và quan hệ đối ngoại với 145 chính đảng tại 82 quốc gia. Việc đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44 và 45 đã để lại dấu ấn tốt đẹp, được đánh giá cao./.

