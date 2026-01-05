Nhật Bản: Kỷ lục đấu giá cá ngừ vây xanh 3,2 triệu USD

Theo chính quyền Tokyo, đây là mức giá cao nhất kể từ khi số liệu so sánh được ghi nhận vào năm 1999 và vượt xa kỷ lục trước đó là 333,6 triệu yen tại phiên đấu giá đầu năm 2019.

Một con cá ngừ vây xanh đã được bán với giá kỷ lục 510,3 triệu yen (khoảng 3,2 triệu USD) tại phiên đấu giá đầu tiên của Năm mới, diễn ra sáng 5/1 tại chợ cá Toyosu thuộc quận Koto ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Theo chính quyền Tokyo, đây là mức giá cao nhất kể từ khi số liệu so sánh được ghi nhận vào năm 1999 và vượt xa kỷ lục trước đó là 333,6 triệu yen tại phiên đấu giá đầu năm 2019.

Trong phiên đấu giá năm ngoái, mức giá cao nhất là 207 triệu yen cho một con cá ngừ vây xanh nặng 276 kg.

Cá ngừ vây xanh nói trên có trọng lượng 243 kg, được đánh bắt ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Oma thuộc tỉnh Aomori ở phía Đông Bắc Nhật Bản.

Đơn vị mua lại là Công ty Kiyomura, doanh nghiệp điều hành chuỗi nhà hàng Sushizanmai. Ngành đánh bắt cá ngừ vào mùa Đông được đánh giá là đặc biệt khắc nghiệt, trong khi mức giá tại các phiên đấu giá đầu năm phụ thuộc lớn vào chất lượng cá được đưa ra thị trường.

Bên cạnh đó, do các công ty trung gian thu mua cá chủ yếu dựa trên đơn đặt hàng của nhà hàng và các cơ sở bán lẻ, kết quả đấu giá đầu năm cũng được xem là chỉ dấu phản ánh xu hướng tiêu dùng của người dân Nhật Bản trong thời gian tới./.