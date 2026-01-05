Lâm Đồng: Bàn giao nhà “Quang Trung” đầu tiên cho người dân ở rốn lũ Hàm Thắng

Căn nhà được khởi công xây dựng từ ngày 17/12/2025 và chính thức được bàn giao cho gia đình trước ngày 15/1/2026, vượt 10 ngày so với tiến độ đề ra.

Sáng 5/1, tại phường Hàm Thắng, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức bàn giao nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Sáng, hộ dân bị thiệt hại nặng, nhà ở bị đổ sập hoàn toàn do thiên tai.

Đây là căn nhà đầu tiên được bàn giao trong Chiến dịch Quang Trung triển khai xây dựng tại vùng rốn lũ Hàm Thắng.

Căn nhà được khởi công xây dựng từ ngày 17/12/2025 và chính thức được bàn giao cho gia đình trước ngày 15/1/2026, vượt 10 ngày so với tiến độ đề ra.

Căn nhà được xây dựng kiên cố, nền lát gạch, tường xây chắc chắn, mái lợp tôn, bảo đảm an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và đặc điểm thời tiết của địa phương.

Phường Hàm Thắng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt, nhất là trong đợt mưa lũ đầu tháng 12 của tỉnh Lâm Đồng.

Có 18/19 khu phố trên địa bàn bị ngập lụt, ngập diện rộng; hơn 4.000 hộ dân phải di dời; 6 căn nhà bị đổ, sập hoàn toàn.

Gần 70 ha nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại trong dân khoảng 200 tỷ đồng ./.