Huấn luyện viên Kim Sang-sik thất thần khi học trò cưng dính vận đen trước giờ G

Ở buổi tập mới đây tại Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã đón nhận tin không vui khi tiền đạo Bùi Vĩ Hào dính chấn thương ở chân phải. Ngay sau đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã yêu cầu Vĩ Hào dừng tập.

Được biết, vết đau của Vĩ Hào không hề nhẹ, cộng thêm thời gian chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Jordan không còn nhiều, không loại trừ khả năng chân sút sinh năm 2003 sẽ phải nói lời tạm biệt hành trình vòng chung kết U23 châu Á 2026 ngay từ ngày 5/1.

Nếu điều này xảy ra, đây thực là điều đáng tiếc với Bùi Vĩ Hào, người đã nỗ lực để trở lại sau chấn thương trong gần 1 năm qua. Không chỉ Vĩ Hào mà chắc chắn huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng không thể vui, nhất là khi trước đó một tiền đạo khác của U23 Việt Nam là Thanh Nhàn cũng chắc chắn khả năng ra sân do chấn thương./.