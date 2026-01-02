Đón năm mới trong nước lạnh tại Hà Lan

Hàng chục nghìn người đã tham gia hoạt động truyền thống trầm mình trong nước lạnh trên khắp đất nước Hà Lan nhân dịp đón năm mới 2026.

Nhân dịp đón năm mới 2026, hàng chục nghìn người đã tham gia hoạt động trầm mình trong nước lạnh trên khắp đất nước Hà Lan, đặc biệt là tại các khu vực ở biển Bắc.

Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của khoảng 10.000 người vào buổi chiều đầu năm mới sau những chương trình ca nhạc sôi động. Hoạt động này cũng diễn ra tại hơn 140 địa điểm khác nhau trên khắp đất nước Hà Lan xinh đẹp.

Trầm mình dưới nước lạnh là hoạt động truyền thống tại Hà Lan, xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước./.

