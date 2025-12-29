Ứng dụng dữ liệu trong triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đây là bước đột phá quan trọng, đưa Việt Nam lần đầu tiên có một đơn vị chuyên trách trực thuộc Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý, điều phối nhà nước về dữ liệu.

Chiều 29/12, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Hòa Lạc.

Theo báo cáo, Trung tâm Dữ liệu quốc gia được thành lập và chính thức ra mắt vào ngày 25/02/2025.

Đây là bước đột phá quan trọng, đưa Việt Nam lần đầu tiên có một đơn vị chuyên trách trực thuộc Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý, điều phối nhà nước về dữ liệu.

Trung tâm được xác định vị trí trung tâm, then chốt, đóng vai trò là “bộ não” và “trái tim” của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Về tạo lập và tích hợp dữ liệu quốc gia, đã hoàn thành đồng bộ lượng lớn dữ liệu về Kho dữ liệu tổng hợp, bao gồm: 157 triệu dữ liệu từ 16 cơ sở dữ liệu quốc gia/chuyên ngành. Đây là nguồn nguyên liệu quý giá phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội. Về cải cách hành chính và dịch vụ công, Trung tâm phối hợp với Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình cho 82 nhóm thủ tục hành chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư yêu cầu, để tiếp tục duy trì giá trị của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn khai thác tạo ra giá trị, đóng góp thiết thực vào các mục tiêu phát triển đất nước cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt các định hướng lớn.

Xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia thực sự trở thành “trái tim” của nền kinh tế dữ liệu, xã hội dữ liệu; là “bộ não” phục vụ trực tiếp, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và hoạt động của toàn xã hội. Đẩy nhanh công tác tạo lập, kết nối dữ liệu, chuẩn hoá, làm sạch, quản trị dữ liệu và khai thác, phát huy giá trị của dữ liệu. Phải hình thành Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia trong Quý 1/2026 kết nối các kho dữ liệu liên quan. Đảm bảo tất cả dữ liệu tích hợp tuân thủ nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và dùng chung,” khắc phục triệt để tình trạng phân tán, cát cứ dữ liệu. Cùng với tạo lập dữ liệu, cần đẩy nhanh việc khai thác dữ liệu, sáng tạo giá trị từ dữ liệu.

Ứng dụng ngay dữ liệu để triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành “điểm một cửa số duy nhất” trên nền tảng Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng phấn đấu đảm bảo 100% các dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện trong tổng số dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó khẩn trương triển khai đưa vào hoạt động Sàn dữ liệu quốc gia trong Quý 2/2026./.