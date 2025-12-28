Cận cảnh Trung Quốc phóng vệ tinh phát hiện sớm thời tiết cực đoan

Vệ tinh Phong Vân 4C được trang bị 6 thiết bị tải trọng tiên tiến, được thiết kế để thu thập các hệ thống thời tiết quy mô nhỏ và trung bình, thường là nguyên nhân gây ra các cơn bão nghiêm trọng.

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết nước này vừa mới phóng một vệ tinh khí tượng địa tĩnh mới nhằm tăng cường khả năng theo dõi, giám sát các hiện tượng thời tiết cực đoan và các hệ thống khí hậu có tác động lớn với độ chính xác cao hơn.



Vào lúc 0h07 ngày 27/12, vệ tinh Phong Vân 4C được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh (Long March) 3B. Vệ tinh mới này sẽ thay thế vệ tinh Phong Vân 4A đã cũ và sẽ hoạt động trong mạng lưới với vệ tinh Phong Vân 4B.

Vệ tinh Phong Vân 4C được trang bị 6 thiết bị tải trọng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến và được thiết kế đặc biệt để thu thập các hệ thống thời tiết quy mô nhỏ và trung bình, thường là nguyên nhân gây ra các cơn bão đột ngột và nghiêm trọng.

Giới chức Trung Quốc kỳ vọng, vệ tinh mới này sẽ giúp tăng cường đáng kể hệ thống cảnh báo sớm khí tượng và cải thiện khả năng ứng phó với thời tiết cực đoan./.

Trung Quốc phóng thành công 9 vệ tinh vào quỹ đạo Các chuyên gia trong ngành nhận định rằng việc phóng các vệ tinh của khách hàng quốc tế đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho lĩnh vực không gian thương mại của Trung Quốc.